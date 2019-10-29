Обиженные украинские педагоги обругали националиста Вакарчука и его партию

У стен кабмина Украины и Верховной рады 29 октября прошла массовая акция протеста против ущемления прав и гарантий работников образования. Они требовали от власти отказаться от законодательных нововведений, нацеленных на снижение оплаты труда педагогов. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прошел маршем вместе с учителями и выслушал их требования.

Около часа дня десятки тысяч учителей и других работников образования собрались на майдане Независимости. Здесь они провели небольшой митинг, после чего направились по Крещатику и улице Грушевского к Верховной раде. Глава столичного городского профсоюза работников образования Александр Яцунь озвучил требования учителей к новому законопроекту «Об общем и среднем образовании», поданному на рассмотрение парламента.

На акцию протеста против ущемления прав педагогов у стен Рады учителя приехали в Киев со всей Украины. При этом в учебных заведениях столицы в этот день отменили пары, потому что все педагоги вышли на акцию. Протесты учителей связаны с тем, что в законопроекте «Об общем и среднем образовании», предложенном партией «Голос», указано: «Учителя должны будут отрабатывать по 40 часов в неделю».

Депутаты «Голоса» требуют отменить надбавки за классное руководство, проверку учебных работ, заведование учебными мастерскими и спортивными залами, а также за целый ряд других дополнительных работ, которыми сегодня украинские педагоги зарабатывают себе на жизнь — например, за обслуживание компьютеров, проведение внеклассной работы, заведование библиотеками и т. д. Кроме того, депутаты хотят отменить повышение ставки зарплаты за педагогические звания «старший учитель» и «заслуженный учитель».

Такие нововведения привели многих украинских педагогов в шок, до крайности разозлили и заставили их выйти на улицы. Они выдвинули свои требования к власти. Помимо отказа от законопроекта «Голоса», учителя хотят немедленного повышения зарплаты и сохранения абсолютно всех надбавок и доплат. Педагоги просят также предоставить им возможность работать по бессрочным трудовым договорам, сократить рабочее время и т. д.

«Власть просто хочет ограбить нас! Мы подсчитали, сколько они хотят сэкономить на педагогах. И только за два года у нас вышло 60 тысяч гривен с одного учителя! А за пять лет получится, что государство недоплатит нам по 150 тысяч гривен на каждого! Мы что, должны теперь бесплатно обучать детей и подростков?!» — заявил один из членов профсоюза, выступивший на митинге.

В этот момент огромная толпа педагогов начала скандировать «Ганьба!» («Позор!». — Прим. ФАН).

То же самое учителя кричали и тогда, когда на сцену вышел националист, лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук. Музыкант не смутился и сообщил, что все, что говорят о новом законопроекте, — неправда.

«Мой отец тоже был работником образования! — заявил лидер «Голоса». — Поэтому лично я и моя партия сделаем все для того, чтобы минимальная зарплата учителей была повышена как минимум вдвое! Вчера мы встречались с главой профсоюза работников образования Георгием Трухановым. И мы заверили его, что для нас очень важно слышать вас, педагогов! И ни один шаг с нашей стороны не будет сделан до того, как мы вместе с профсоюзом учителей не обсудим и не поймем эту позицию. Я очень хотел бы, чтобы вы поняли — на самом деле мы хотим сделать вам лучше!»

Кроме того, Вакарчук заверил педагогов, что представители партии «Голос» договорились создать круглый стол с участием членов профсоюза.

«Нам нужно вместе выработать изменения в законы — так, чтобы вы понимали, что это соответствует вашим интересам! А мы должны знать, что можем это выполнить!» — резюмировал лидер партии, поддерживающей украинских националистов.

Коллега Вакарчука по фракции Инна Совсун сообщила, что бюджетный комитет Верховной рады недавно отклонил их предложение об увеличении в бюджете расходов на оплату труда педагогов.

В целом акция учителей перед Радой продолжалась около полутора часов. После этого представители полиции попросили их разойтись, и законопослушные педагоги, покорно свернув плакаты и флаги, ушли по домам — ждать, пока Вакарчук и его коллеги улучшат их жизнь.