Турция планирует создать зону безопасности в Сирии вместе с РФ

Анкара, 29 октября. Власти Турции планируют создать зону безопасности в Сирийской Арабской Республике во время совместного патрулирования с военной полиции России.

Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

«Россия и Турция предоставили террористам из СНС срок в 150 часов, чтобы покинуть зону безопасности. Время вышло. Мы создадим ее совместным патрулированием вне зависимости от того, вышли ли они или нет», — написал глава управления по связям со СМИ в Twitter.

Отметим, что это первая официальная реакция Турции после истечения срока, установленного для курдских банформирований с целью отвода их сил от сирийско-турецкой границы.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном выводе курдских боевиков из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

9 октября власти Турции начали на севере Сирии военную операцию «Источник мира». Он была направлена против деятельности курдских террористов и боевиков ИГИЛ1 (организация запрещена на территории России). Анкара дала время курдским радикалам, чтобы добровольно покинуть буферную зону и прекратить атаку на мирное население.

Операция завершилась 22 октября подписанием президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реждепом Тайипом Эрдоганом меморандума о взаимопонимании. Документ предполагает в том числе и совместное патрулирование зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.