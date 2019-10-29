Член СПЧ поддержал возможное включение Бутиной в состав Общественной палаты РФ

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод поддержал предложение включить Марию Бутину в состав Общественной палаты России. Об этом правозащитник заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Мария Бутина — публичный человек. Она показала свою настойчивость, свое мужество, находясь в этих непростых условиях», — напомнил Брод.

В первую очередь для вхождения Бутиной в состав Общественной палаты России важно ее собственное желание. Однако Мария хотела бы заниматься правозащитной деятельностью, заявил Брод, исходя из ее недавних комментариев.

«Сейчас Бутина в Барнауле: общается с родственниками, поправляет здоровье. Когда она вернется сюда, у нас запланирована встреча. Мы хотели бы пригласить ее на заседание нашей постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека».

Общественный потенциал девушки, несомненно, нужно использовать, полагает собеседник ФАН.

«Если Мария Бутина согласится войти в состав ОП РФ, это будет один из вариантов приложения ее сил — через Общественную палату, сначала региональную. В первом же полугодии будущего года будет формироваться новый состав Общественной палаты России, и Бутина может туда войти. Почему бы нет?» — подытожил Александр Брод.

Ранее в Общественной палате России предложили включить Марию Бутину в состав региональной палаты Алтайского края.

Бутина вернулась в Россию после заключения в США. Девушка провела в американских тюрьмах около полутора лет. Власти Штатов выдвигали против российской общественницы надуманные обвинения. МИД РФ неоднократно называл дело Бутиной политизированным. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала возвращение Бутиной в Россию «огромной победой».

В настоящее время девушка планирует «отдыхать и встречаться с семьей». Об этом сообщил ее отец Валерий.