Клинцевич предупредил о негативных последствиях учений ВСУ на границе с Крымом

Москва, 29 октября. Военные учения Вооруженных сил Украины в Херсонской области у границы с Крымом могут оказать негативное влияние на взаимоотношения между Москвой и Киевом. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, у Киева нет необходимости в проведении тактических учений со стрельбами на границе с Крымом, которые будут выглядеть как очередная провокация с украинской стороны.

«По крайней мере взаимопониманию между Россией и Украиной они точно способствовать не будут. Напротив, стрельбы могут подвесить решение ряда других вопросов, в которых очень заинтересована Украина», — пояснил Клинцевич.

Сенатор также добавил, что заход четырех кораблей НАТО в морской порт Одессы является прямым вызовом России.

Ранее пресс-служба командования Воздушных сил Украины сообщила, что украинские военные планируют провести тактические учения в Херсонской области у границы с Крымом. По данным ведомства военные маневры будут проходить с 31 октября по 4 ноября на полигоне «Ягорлык», а также в акватории Черного моря.

В рамках тактических учений ВСУ проведут стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300ПТ. В ходе учений украинские военные планируют провести испытания «модернизированных ракет», предназначенных для комплексов С-300 и С-125-2Д1.

Кроме того, 30 октября на Украину прибудет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек альянса посетит морской порт Одессы, где в настоящее время находится постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей. В этот же день Столтенберг выступит с речью перед курсантами морской академии в Одессе. 31 октября генсек альянса выступит с речью в Верховной раде, а также проведет заседание комиссии НАТО — Украина, в котором примет участие украинский президент Владимир Зеленский.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».