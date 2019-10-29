«Трансмашхолдинг» представил концепт умного «отеля на колесах»

Москва, 29 октября. Производитель подвижного состава для железных дорог «Трансмашхолдинг» представил концепт вагона с максимальным уровнем комфорта для пассажиров. В компании такой вагон назвали «отелем на колесах».

Заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта компании Александр Лошманов сообщил, что в таких вагонах могут быть лобби, которое позволит проводникам проверять билеты не на улице, и отдельная комната для багажа.

«Пока в качестве концепции — так называемый «туристический поезд», или «отель на колесах», — подчеркнул Лошманов.

По его мнению, должно быть максимально использованы IT-технологии. Вагоны также хотят оснастить системой распознавания лиц, которая будет особенно удобна для пассажиров, идущих в своем купе с багажом. Отмечается, что для повышения уровня безопасности могут быть предусмотрены электронные замки, видеодомофоны в каждом купе.

По словам сотрудника «Трансмашхолдинга», «умное купе» позволит пассажирам, используя свой смартфон, изменять свет, температуру, заказывать блюда в ресторане и получать актуальную информацию о поездке.