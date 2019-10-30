Сирия новости 30 октября 07.00: ХТШ направили подкрепления в Латакию, курдские боевики терроризируют север Хасаки

Сирия, 30 октября. «Тахрир аш-Шам» направили подкрепления под Кабану, курдские боевики терроризируют жителей Хасаки, ВП РФ и САА патрулируют дороги на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удар по позициям боевиков в долине Аль-Габ, направили колонну техники в Хасаку из Телль-Тамра.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: скрытно перебросили подкрепления на севере Латакии, уничтожили бульдозер САА под Кабаной.

Курдские боевики: совершали отдельные нападения в зоне безопасности на турецкие силы, захватили дома мирных жителей и школу на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Продолжаются ожесточенные столкновения между сирийскими правительственными войсками и террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере провинции Латакия. Как сообщает агентство Step News, на помощь террористам из запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана», которая удерживает наступление САА в районе населенного пункта Кабана, из Идлиба были направлены сотни боевиков — агентство Sputnik со ссылкой на свои источники сообщает, что порядка 500 боевиков «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) прибыли из Идлиба в Латакию за последние 72 часа.

Источник сообщает, что подкрепления были направлены после прямого запроса полевых командиров туркестанцев, и в основном состоят из иностранных боевиков «Ан-Нусры» — чеченцев, китайских уйгуров, узбеков и других. На фронт их доставляли скрытно, небольшими отрядами, опасаясь ударов ВКС РФ.

В ходе ожесточенных боев, кипящих у Кабаны, террористы потеряли несколько десятков боевиков. САА также регулярно несет потери на этом направлении, и не только в живой силе, но и в технике — террористы располагают большим количеством ПТУР. Так, новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает об уничтожении под Кабаной бронированного бульдозера САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные лица заминировали и подорвали здание муниципалитета в одном из населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор. Взрыв произошел на востоке провинции. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), здание муниципалитета в населенном пункте Джадид-Экайдат было частично разрушено в результате взрыва. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб, захваченной террористическими группировками, продолжается хаос, и местные жители не могут чувствовать себя в безопасности. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что на окраине города Кафр-Набаль был обнаружен труп местного жителя, беспощадно застреленного и выброшенного на дорогу на юге Идлиба.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия нанесла удар по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), под ударом САА оказались позиции боевиков в долине Аль-Габ.

Провинция Хасака

На данный момент из «зоны безопасности», прилегающей к северной границе Сирии, были выведены практически все боевики курдских радикальных группировок. Тем не менее поступают сообщения об отдельных нападениях курдских банд на протурецкие силы в провинции Хасака.

Источник в Twitter (@lapinesque) сообщил, что конвой российской военной полиции в сопровождении группы охранения САА был замечен на автодороге, соединяющей Телль-Тамр и город Хасаку. В составе колонны были замечены два БТР, несколько грузовиков «Урал» и «технички» САА.

Между тем представители курдского ополчения YPG, связанного с радикальными курдскими группами, заявили о гибели в боях с турками иностранного боевика. Как сообщает источник в Twitter (@Breizhman1983), боевик немецкого происхождения погиб в боях за Рас аль-Айн.

Курдские банды на севере Сирии продолжают терроризировать местное население: так, по данным новостного источника (@alkhabour21), к востоку от Рас аль-Айна в деревне Рубайя курдские боевики захватили дома мирных жителей и превратили их в свои укрепления. Кроме того, в городе Абу-Расин курдские боевики разместили полевой госпиталь в местной школе Аль-Аша.

1 Организация запрещена на территории РФ.