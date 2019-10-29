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Медведев поручил разработать план создания сети научно-технологических центров

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Медведев поручил разработать план создания сети научно-технологических центров

Москва, 29 октября. Минобрнауки и Минэкономразвития разработают «дорожную карту» по созданию и развитию сети научно-технологических центров инновационного характера. Соответствующее поручение председателя правительства России Дмитрия Медведева размещено на портале кабмина РФ.

Согласно официальной информации, «дорожную карту» разработают до 16 декабря текущего года Минэкономразвития и Минобрнауки с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Также Медведев поручил до 30 июня 2020 года разработать предложения, касающиеся доведения инвестиционных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до уровня значений стран, входящих в группы экономически развитых.

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