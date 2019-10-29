Кремль не получал от США официальных подтверждений ликвидации аль-Багдади в Сирии

Москва, 29 октября. Россия пока не получала официальных подтверждений уничтожения американскими военными главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет подтверждения», — заявил Песков.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади, но не привел никаких доказательств. В Минобороны РФ сообщили, что никакой достоверной информацией об уничтожении главаря ИГ1 не располагают.

В российском оборонном ведомстве отметили, что никаких авиаударов в зоне деэскалации Идлиб в указанные дни не происходило. Российская сторона также не обладает никакой информации о неком содействии пролету ВС США в воздушное пространство Идлиба, о чем заявили в Вашингтоне.

Кроме того, территория, где якобы был ликвидирован аль-Багдади, находится под контролем боевиков «Аль-Каиды»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе группировки запрещены в России). Они соперничают с ИГ за сферы влияния в Сирии и непременно убили бы лидера «Исламского государства», если бы обнаружили.

Эксперты сходятся во мнении, что «ликвидация» аль-Багдади является фейком. Политолог Александр Перенджиев отметил, что США придумали несколько сценариев «ликвидации» аль-Багдади, но в итоге запутались в них. Так, эксперт указал на то, что тело аль-Багдади американцы сбросили в море. Однако, как подчеркнул он, если аль-Багдади сам себя подорвал, как об этом заявил Трамп, потом его еще и сверху уничтожили бомбами, получается, там уже и от трупа ничего не могло остаться.

Перенджиев добавил, что вся эта история с «ликвидацией» может быть связана с грядущими выборами президента США в 2020 году, поэтому Трампу надо продемонстрировать вымышленные победы над терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.