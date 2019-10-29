Названы три способа, как сэкономить на запчастях для машины

Москва, 29 октября. Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как автомобилисты могут сэкономить на покупке дорогостоящих запчастей для транспортного средства.

Специалист выделил случаи, когда владельцы машин могут сэкономить на обслуживании автомобиля, а когда все же стоит заплатить, чем жалеть о сделанном после.

Одним из способов экономии Моржаретто назвал покупку аналоговых запчастей вместо продукции фирмы-производителя.

«Очень часто китайские комплектующие даже для европейских машин в разы дешевле. Важно понимать, что и служат такие ремни, лампы и механизмы меньше», — отметил в интервью iReactor эксперт.

Также автомобильный специалист подчеркнул, что в данном случае лучше сначала ознакомиться с отзывами других водителей, и уже после идти на риск.

Второй способ — поменять станцию технического обслуживания автомобиля. Официальные СТО часто устанавливают цены на свои услуги выше рыночных. Если найти «свою» станцию, можно сэкономить значительную сумму на ремонте.

Самым опасным видом экономии Моржаретто назвал покупку деталей для машины с авторазборок. Продавцы на данных барахолках зачастую сами не представляют, какого качества товар находится у них, и запчасти могут оказаться как хорошими, так и бесполезными.

«Если вам нужны кузовные детали хорошего качества, то покупать можно и на разборке, а если нужны детали, касающиеся безопасности, то брать нужно только новые», — считает автоэксперт.

Ранее сервис «Яндекс.Деньги» опубликовал результаты исследования, согласно которому стоимость товаров для транспортных средств и услуг для водителей выросла за год на 22%. Сюда входят траты на СТО, ремонт, автомойку и прочее.