Хулиган, шизофреник, агент, педофил: все лики антикоммуниста Владимира Буковского

Есть среди оппозиционных персон личности, чья жизненная история сделала «полный оборот»: от классического диссидентства советского периода, через сотрудничество с западными спецслужбами, радость от гибели СССР и подобострастное восхваление 1990-х — к полному моральному банкротству перед смертью.

Как можно догадаться, речь в материале Федерального агентства новостей пойдет о Владимире Буковском, чья недавняя смерть стала для него благом, спасшим от окончательного позора. Впрочем, его падение произошло значительно раньше, а скандал с детской порнографией лишь полностью раскрыл «героя».

Диссидент с младых ногтей

Владимир Константинович Буковский родился 30 декабря 1942 года в эвакуации, в городе Белебей, расположенном тогда в Башкирской АССР. Отец Владимира, известный советский писатель и журналист Константин Буковский, практически не принимал участия в воспитании сына. К моменту рождения Владимира они жили с его матерью, радиожурналисткой Ниной Буковской, в состоянии фактического развода, в силу чего сына воспитывала только она. Не наладились отношения с отцом и после войны, когда неполная семья вернулась в Москву.

По признанию самого Владимира, он стал убежденным противником коммунистической идеологии после того, как прочел доклад Никиты Хрущева о «культе личности», представленный на ХХ съезде КПСС. Тогда будущему диссиденту было всего 14 лет — и с присущим подростку максимализмом он тут же взялся за «непримиримую борьбу с режимом».

Его первый конфликт с властью относится к 1959 году. В семнадцатилетнем возрасте Буковский участвовал в издании антисоветского рукописного журнала и был за это исключен из элитной столичной школы №59, носившей имя Гоголя.

Образование Владимир продолжил в вечерней школе, однако своей политической борьбы не забросил. К 1960 году он вместе с рядом других молодых диссидентов стал организатором регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в центре Москвы. Собрания эти получили название «Маяковки» и вскорости ожидаемо привлекли внимание властей.

Попал под плотный контроль и Буковский — после арестов нескольких активистов «Маяковки» дома у него был проведен обыск, во время которого у Владимира обнаружили его собственное сочинение «о необходимости демократизации ВЛКСМ». Следствие впоследствии квалифицировало этот документ как «тезисы о развале комсомола».

Этот стало еще одним ударом по учебной стезе Буковского: его не допустили к очередной сессии на биолого-почвенном факультете МГУ, куда он успел поступить после окончания школы, а в конце 1961 года и вовсе отчислили из университета.

Интересно, что власти при этом не воспринимали тогда Буковского как опасного преступника. В 1962 году профессор Андрей Снежневский поставил Владимиру диагноз «вялотекущая шизофрения».

Сегодня принято считать подобный диагноз признаком советской карательной психиатрии. Однако стоит сказать, что, по признанию западных психиатров, в большинстве случаев, когда в СССР выставлялся такой диагноз, не только КГБ, но и сами психиатры уверенно полагали, что диссиденты психически больны. Связано это было с тем, что любое нонконформистское поведение на фоне общественно-политической жизни в Советском Союзе действительно казалось странным. Кроме того, психиатрическая школа профессора Снежневского страдала в этом случае гипердиагностикой, выставляя диагноз «шизы» людям, которые в рамках альтернативных школ считались бы здоровыми или, как минимум, не требующими принудительного лечения.

Показателен в случае Буковского еще один факт. В 1962 году, уже после получения якобы «карательного» диагноза о своей шизофрении, когда возникла угроза возбуждения уголовного дела против него, Буковский свободно уехал в геологическую экспедицию в Сибирь, где провел без малого полгода. Причем никто его не объявил в розыск и не искал с целью помещения в психиатрическую лечебницу. Вот такой он был, «кровавый режим»…

Но наш герой не успокоился. Его диссидентство прогрессировало, что бы ни говорили о шизофрении лечащие врачи. В 1963 году Буковский впервые был арестован за изготовление двух фотокопий книги югославского писателя Милована Джиласа «Новый класс», которая была запрещена в СССР.

Однако даже тогда никто знаменитую 70-ю статью УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» к Буковскому не применил: его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу. Оттуда он вышел уже через полтора года — по сравнению с семилетним сроком по уголовной статье, ему удалось освободиться быстро. При этом в психбольнице Владимир еще и оброс новыми контактами, познакомившись там, например, с опальным генералом Петром Григоренко.

В декабре 1965 года Буковский снова попадается — на это раз его арестовали за организацию «митинга гласности» в Москве. И снова ужасная длань «карательной психиатрии» почему-то не до конца сжимает его горло: члены экспертной комиссии не смогли прийти к единому мнению о психическом состоянии «пациента», так как двое из них сочли, что Буковский болен, а двое — что совершенно здоров.

А вот западные наблюдатели, присматривавшие за СССР, наконец-то Буковского приметили. Молодой, тогда еще вполне красивый, бойкий на язык — Владимир тянул на идеальный образ «новой России, борющейся с коммунизмом», для последующей продажи западным обывателям. В итоге Буковского спасли уже с Запада: там была организована широкая общественная кампания в его поддержку, а в Москву даже приехал представитель Amnesty International, сумевший добиться освобождения «героя» в августе 1966 года.

Но и это не остановило неугомонного. В январе 1967 года его арестовывают снова — за организацию митинга на Пушкинской площади в Москве. На этот раз Буковского признали вменяемым и психически здоровым — после чего наконец-то приговорили к трем годам лагерей по статье 190 УК РСФСР за «активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок».

Отбыв наказание, в 1970 году Буковский возвращается в Москву — и снова развивает активную диссидентскую деятельность. В частности, он передает на Запад около 170 страниц о пресловутой «карательной психиатрии», в которые входят выписки из его собственной истории болезни и медицинские заключения по известным диссидентам — уже упомянутого Григоренко, а также Натальи Горбаневской, Валерии Новодворской и ряду других.

Выяснив из документов Буковского особенности диагностики школы профессора Снежневского, на Западе решили провести атаку на СССР и его методы психиатрического лечения. Это приведет к тому, что в 1977 году на конгрессе Всемирной психиатрической ассоциации на Гавайях Снежневский и его делегация подвергнутся резкой критике, в том числе на основе выдержек из Буковского, а присутствующие делегаты большинством голосов осудят «систематическое злоупотребление психиатрией в политических целях в СССР».

Тем не менее, резолюция, имевшая целью осудить и заклеймить Москву, была принята тогда с перевесом лишь в два голоса (90 против 88) — несмотря на тотальную скупку голосов США и только потому, что польская делегация отсутствовала, а советским представителям, запоздавшим с уплатой членских взносов, не было разрешено использовать все из выделенных им голосов. Сам Снежневский на том же конгрессе заявил, что в СССР не было ни одного случая помещения здорового человека в психиатрическую больницу.

Но вернемся в 1971 год, когда Буковского снова ловят — и на этот раз просто осуждают по уголовной статье за «антисоветскую агитацию и пропаганду», приговаривая к 7 годам заключения (с отбыванием первых двух лет в тюрьме и пятью годами ссылки). Таким тогда был максимальный срок наказания по статье 70 УК РСФСР. Тогда же к нему приклеивается и знаменитая кличка: перед арестом в газете «Правда» была опубликована статья, в которой Буковский был назван «злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью».

Впоследствии Буковскому на Западе будут «клеить» другой образ — «жертвы карательной психиатрии», — утверждая, что он «более 12 лет провел в тюрьмах и на принудительном лечении». На деле в крепких руках «медбратьев», о которых он потом так увлеченно рассказывал на Западе, Буковский пробыл менее трех лет, с 1963 по 1966 годы, да еще с годовым перерывом на очередные «художества», а остальное время был осужден по уголовным статьям.

«Поменяли Корвалана…»

О том, что фигура Буковского уже тогда привлекала западные спецслужбы, можно понять из событий 1976 года. 18 декабря Буковского обменяли на самого известного чилийского политзаключенного — лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

Вместе с Владимиром в эмиграцию добровольно отправились его мать, сестра и племянник, которым были созданы все условия для выезда из СССР, включая льготы по оформлению виз. Обмен на Корвалана и его семью произошел в аэропорту швейцарского Цюриха, куда Буковский был доставлен спецгруппой «Альфа».

Вскорости после обмена Буковский был принят на самом высшем уровне, удостоившись аудиенции в Белом доме у президента США Джимми Картера. Впоследствии «хулиган» поселился в Великобритании, получив подданство этой страны. Интересно, что советское гражданство у Буковского сразу после высылки никто не отбирал — ему оставили на руках действующий пятилетний советский загранпаспорт. В соответствии с законом, Владимир Константинович перестал быть гражданином СССР лишь после получения подданства ее величества.

А вот дальнейшая судьба «героя» очень показательна. Буковский продолжал активно заниматься политической деятельностью, став, скажем, одним из инициаторов кампании по бойкоту московской Олимпиады-80. В 1983 году он пошел дальше, когда вместе с рядом других диссидентов участвовал в создании международной антикоммунистической организации «Интернационал сопротивления» и был избран ее «президентом».

Должность была чисто номинальной: всеми делами в нем руководил председатель правления, которым стал американский предприниматель и бывший сотрудник ЦРУ Альберт Жоли. Последний был одиозной личностью даже по западным меркам — ярый антикоммунист, спекулянт «черными» алмазами, авантюрист, да еще и ближайший друг африканского диктатора-людоеда Жана Бокассы, с которым Жоли и вел большую часть своего алмазного бизнеса.

Как вспоминали работавшие с «Интернационалом» люди, именно Жоли был финансовым «гением», который всегда мог достать деньги на любые антисоветские авантюры организации. Формально эти средства считались «пожертвованиями» неких негосударственных фондов, однако в реальности были деньгами Конгресса США и американских спецслужб, щедро выделявшимися все 1980-е годы на борьбу с СССР.

Например, небезызвестный украинский телеведущий Савик Шустер, сотрудничая с «Интернационалом», организовывал в 1980 году издание фальшивого антисоветского выпуска газеты «Правда» в Москве, на обложке которого был изображен полуголый Михаил Суслов с татуировкой Сталина. Впоследствии этот опыт был повторен «Интернационалом» в Афганистане, где среди советского контингента пытались распространять фальшивые тиражи газеты «Красная звезда», в которых на стилизованном плакате советский воин ломал автомат Калашникова под лозунгом «Нет войне!».

Доподлинно неизвестно, какие из этих идей родились в голове у Буковского. По воспоминаниям работавших с «Интернационалом», первую скрипку в его деятельности всегда играли спецслужбы, а основной задачей ставился подрыв влияния СССР в третьем мире.

«Деятельность ИС по самому своему характеру была конфиденциальной… Понятно, что многие акции ИС в Афганистане, в Никарагуа, в Чаде, в Анголе и др. не могли проводиться без логистической и организационной помощи американских спецслужб, но у нас не было принято задавать лишние вопросы», — писал один из учредителей «Интернационала», известный диссидент Владимир Максимов.

В общем, от советского диссидента до агента западных спецслужб — ровно один шаг. И Владимир Буковский успешно его сделал практически сразу после высылки из СССР.

Два рода занятий — антикоммунизм и педофилия

В апреле 1991 года Буковский впервые после высылки посетил СССР. Он приехал в столицу по личному приглашению тогдашнего председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина. Судя по всему, Ельцин решил использовать диссидента в борьбе с политическими конкурентами, опирающимися на теряющую доверие КПСС.

Уже в сентябре 1991 года Буковский снова посещает СССР и на этот раз попадает в «святая святых» — на прием к перестроечному председателю КГБ Вадиму Бакатину. «Баба Катя», который тогда уже открыто работал на развал СССР и дискредитацию коммунистических идей, пошел на должностное преступление — он позволил Буковскому вывезти из брошенного тогда уже здания бывшего ЦК КПСС более 3000 листов секретных документов.

Впоследствии эти документы «всплывут» на знаменитом процессе по делу «КПСС против Ельцина», который в виде фарса проведут в Конституционном суде Российской Федерации с июля по октябрь 1992 года. Чтобы устроить Буковского в качестве официального эксперта Конституционного суда РФ, ему указом Ельцина даже выдадут российское гражданство, от которого он, впрочем, откажется в конце того же года.

В ходе подготовки к судебным слушаниям Буковский получил доступ к секретным документам ЦК КПСС, КГБ и других ведомств из архива президента РФ, впоследствии опубликовав их в антисоветском пасквиле «Московский процесс». Интересно, что и Ельцин, и Буковский процесс «КПСС против Ельцина» провалят: несмотря на то, что Конституционный суд признал законным роспуск руководящих структур КПСС и КП РСФСР, он также признал неконституционным роспуск первичных парторганизаций, которые смогли после этого сформировать новую партию — КПРФ.

Второй раз «наказать» ненавистных ему коммунистов Буковский пытался в 1993 году, поддержав разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета России.

«Его действия были абсолютно оправданными и вынужденными, — оправдывал он Ельцина. — Тут нет ни малейшего сомнения... Его оппоненты совершили не политические ошибки — они совершили уголовные преступления».

Впрочем, тогда же стало ясно, что извечная борьба Буковского с «красной угрозой» из далекого Кембриджа мало кого волнует в России. К тому времени здесь уже ненавидели отнюдь не коммунистов, а клептократов и олигархов во власти.

Но и после этого попытки достать Буковского из нафталина продолжались. В 2002 году в Кембридж для обсуждения с ним дальнейших действий российской оппозиции приезжал лидер фракции СПС в Госдуме России Борис Немцов. По сообщениям прессы, Буковский тогда призвал Немцова к переходу в радикальную оппозицию к президенту Владимиру Путину — и это обрекло кучерявого «преемника Ельцина» на политическую смерть.

А 28 мая 2007 года Буковский был даже выдвинут кандидатом в президенты РФ от демократической оппозиции, но это уже был какой-то жалкий фарс. Центризбирком просто отклонил заявку «агента ЦРУ» по формальным причинам, мотивируя отказ проживанием Буковского вне территории России в течение последние десяти лет и отсутствием документов, подтверждающих его род занятий.

«Род занятий» отставного диссидента прояснился совсем скоро. В октябре 2014 года полиция Великобритании провела обыск в доме Буковского в Кембридже, после того как ей стало известно, что с компьютера, находящегося в этом доме, осуществлялись регулярные заходы на сайты с детской порнографией. На электронных устройствах в доме Буковского были обнаружены около двадцати тысяч (!) фото и видео с несовершеннолетними.

При этом сам «вялотекущий» совершенно не отрицал постыдного занятия. По его заявлениям, он полагал, что «не причинял никому вреда и не совершал никаких преступлений, рассматривая эти изображения» и что со временем этот интерес превратился у него в хобби сродни «коллекционированию марок». При этом Буковский на допросе пояснил, что скачивал изображения детей, только если им было не меньше шести-семи лет, хотя, по утверждению полиции, на его компьютере были обнаружены даже материалы, показывающие сексуальные действия с малышами.

Скрыть пагубный недуг «иконы диссидентского движения» было решительно невозможно. 27 апреля 2015 года Королевская прокуратура Великобритании предъявила Буковскому обвинение в хранении и изготовлении (под «изготовлением» имеется в виду скачивание из Интернета в распоряжение обвиняемого) детской порнографии. Тот лишь пытался жалко оправдываться, лепеча о том, что сам лично не принимал участия в съемках и не насиловал детей — хотя для обвинения в наличии детского порно это не имеет никакого значения.

В апреле 2016 года Буковский даже объявил голодовку, добиваясь снятия обвинений, однако его старания были тщетны. А в июле 2016 года Высокий суд Лондона отклонил вздорное обвинение Буковского в клевете в адрес Королевской прокуратуры.

В итоге последним убежищем Буковского стала апелляция к «тяжелой болезни» — пусть и не «вялотекущей шизофрении», а лишь к сердечной недостаточности. В связи с этим судебный процесс над ним несколько раз откладывался. В июле 2017 года он был отложен в очередной раз, а в феврале 2018 года — окончательно приостановлен по состоянию здоровья Буковского.

Конечно, защитники порнографа, которые тут же начали кричать «Мэтр невиновен!», просто юлили: начальные обвинения с Буковского никто не снял. И только смерть завершила позорные страдания этого человека — к его же собственному благу.