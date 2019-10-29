Наргиз опровергла «пьяную выходку» на концерте в Уссурийске

Москва, 29 октября. Певица Наргиз Закирова опровергла слухи о пьяной выходке на концерте в Уссурийске, с которого якобы ушли зрители.

Артистка призналась, что в последнее время ее смешат нелепые новости о скандалах с ее участием. По словам Наргиз, она прекрасно знает, «откуда дует ветер с этими заказными статейками».

«Могли бы что-то новое придумать, а то все пьяная и пьяная. Конечно, это все неправда», — рассказала певица в комментарии Ura.ru.

Наргиз добавила, что все концерты на Дальнем Востоке прошли замечательно и зрители никуда не уходили. Певица отметила, что если все слухи о ней были бы правдой, то на ее концерты никто бы не приходил. Однако заполняемость залов на данный момент доходит до 95%, рассказала артистка.

«Вся программа сделана так, чтобы зрители вместе с нами пели и танцевали. Я планирую выходить из рамок «сидячего зала», — поделилась Наргиз.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Наргиз якобы опоздала на выступление в Доме офицеров в Уссурийске, на которое пришла с бутылкой виски. Периодически певица пила из нее, что не одобрили посетившие концерт семьи с детьми. Наргиз, по информации СМИ, исполняла чужие песни вместо собственных популярных треков, о чем зрителей не предупредили. При этом сама Наргиз, появившись в Доме офицеров, якобы предупредила, что «многие уйдут с представления», что, как констатировали зрители, и случилось.