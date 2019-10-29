Поклонники восхитились 45-летней Мордовиной без макияжа

Москва, 29 октября. Известная актриса Амалия Мордвинова, которая три года назад перебралась в США, встретилась с поклонниками. При этом многие обратили внимание на то, что 45-летняя артистка явилась на встречу без макияжа.

Впрочем, интернет-пользователей это совершенно не смутило. Многие поклонники, напротив, восхитились смелым образом и отметили, что Мордвинова остается красивой даже без использования косметических средств.

«А по-моему, замечательно выглядит! Лучше, чем раньше. Такое светлое спокойное лицо!», «Натуральная красивая женщина, выглядит на свой возраст, не косит под девочку, очень рада видеть вас, Амалия!», «Амалия выглядит великолепно, удачи!» — пишут пользователи в комментариях.

Отметим, что в Америке Мордвинова больше известна как поэтесса. Она ведет достаточно закрытый образ жизни и редко появляется на публике, сообщает Пятый канал.

Амалия Мордвинова известна ролями в фильмах «Роковые яйца», «Вор», «День радио» и Generation П. Кроме того, она играла в сериалах «Осторожно, Задов!», «Парижане» и «Без вины виноватые».

Ранее в Сети всплыли фото Аллы Пугачевой без макияжа. Снимки королевы российской эстрады разделили пользователей соцсетей на два лагеря. Часть из них обрушилась с критикой на примадонну. Аллу Борисовну сравнили с ее знаменитыми ровесницами, причем не в пользу примадонны. Однако большая часть пользователей встала на защиту Пугачевой, напомнив о ее преклонном возрасте.