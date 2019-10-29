Академик Анфимов скончался на 85-м году жизни

Москва, 29 октября. Российский ученый, член Российской академии наук Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции «Мир», ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Анфимов скончался после продолжительной болезни во вторник.

«Николай Аполлонович возглавлял разработку методики увода с орбиты космических объектов большой массы, принимал участие в проведении сложных ответственных работ по управляемому спуску и затоплению орбитальной станции «Мир» в марте 2001 г.», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Ученый занимался исследованием механизмов и разработкой моделей разрушения материалов в высокоэнтальпийных газовых потоках, его результаты работы были использованы при создании теплозащиты спускаемых аппаратов «Восток» и «Союз». Анфимов внес колоссальный вклад в разработку тепловой защиты аппаратов для исследований Луны и Венеры, подчеркнули в корпорации.

Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями, Золотой медалью имени академика В.Ф. Уткина, а также был лауреатом Государственных премий СССР и России.