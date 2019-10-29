Зеленский прокомментировал начало разведения войск в Донбассе

Киев, 29 октября. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения отвода сил в городе Золотое в Донбассе.

Украинский лидер сообщил, что необходимо дождаться официального подтверждения штаба Операции объединенных сил (ООС), и уже после этого комментировать информацию о разведении войск.

На слова журналистов о том, что подтверждение уже поступило, Зеленский ответил «Прекрасно, прекрасно», пишет издание УНИАН.

Президент Украины сообщил, что процесс отвода войск в районе города Золотое проходит спокойно. По словам Зеленского, поводом для начала разведения войск стал семидневный «режим тишины».

О начале отвода войск 29 октября заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. По словам министра, последние выстрелы в Донбассе были зафиксированы экспертами 10 дней назад. Также о своей готовности к разведению сил сообщили представители Луганской Народной Республики. Обе стороны, знаменуя свои намерения, запустили в воздух белые и зеленые сигнальные ракеты.

Разведение сил в Донбассе должно было начаться еще 9 октября, но украинские националисты сорвали процесс.

В результате гражданской войны в 2014 году в Донбассе произошел переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать новую власть на Украине, образовав ЛНР и ДНР. В свою очередь, Киев отказался признавать их независимость и начал военную операцию.