Обвиняя Турцию в применении фосфора в Сирии, курдские радикалы используют методичку США

Военный эксперт Андрей Кошкин уверен, что обвиняя Анкару в атаках фосфорными боеприпасами, вооруженные бандформирования курдов повторяют фейк об использовании химоружия в Восточной Гуте.

Ранее посол Турции в Москве Мехмет Самсар сообщил, что официальная Анкара отвергает обвинения в использовании фосфора при проведении военной операции «Источник мира» на севере Сирийской Арабской Республики.

«В первую очередь хочу сказать, что дезинформация от террористических организаций — это распространенное явление. Мы отвергаем эти заявления и эту клевету, и, как мы уже объявляли по различным случаям, у вооруженных сил Турции нет химического и другого запрещенного оружия. Турция является членом конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении с 1997 года. […] И Турция выполняет все свои обязательства в этих рамках», — утверждает дипломат.

Кроме того, он добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проинформировала об отсутствии какого-либо расследования в связи с заявлением одного из лидеров политического крыла курдских боевиков — «Демократического совета Сирии» — Ильхам Ахмед, которая во время своей речи в американском Конгрессе заявила, что якобы турецкая армия использовала химоружие в ходе своей антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Правдоподобность ее сообщения была поставлена под сомнение.

Комментируя ситуацию, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что руководство и курдских боевиков, и Соединенных Штатов Америки намерено выставить Турцию в самом неприглядном свете.

«Поэтому подобного рода провокации со стороны курдов буду появляться в будущем. Дело в том, что американцы, их хозяева, не заинтересованы в продолжении турецкой военной операции «Источник мира», поэтому они ищут любой способ серьезно навредить Анкаре. Второе — конечно же, сейчас ситуация весьма сложная, подобного рода обвинения в принципе естественны, потому что победа куется не только на поле боя с оружием в руках, но и при мощнейшем информационном, психологическом воздействии», — говорит аналитик.

И действительно, Ильхам Ахмед не представила никаких доказательств своих обвинений, так как ее подчиненные не в состоянии провести тщательную экспертную проверку. Необходимо отметить, что обвинения курдов подозрительно похожи на сообщения западных СМИ о том, что прошлой весной, во время операции по освобождению Восточной Гуты от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в России) и других радикальных исламистских группировок, сирийская армия якобы активно использовала химическое оружие.

«Тогда очень много говорили про Думу и про «Белые каски», которые уже не единожды были уличены в создании поддельных видеороликов. Сейчас мы видим очень похожую ситуацию, как будто по одному лекалу делалось. Тогда это временно сработало, и вся мировая общественность поднялась против России и Сирии. Сегодня же провокация нужна для срыва дипломатических усилий Москвы и Анкары, которые прилагают все усилия для нормализации обстановки в САР. Это провокация и, соответственно, нужно дать общественности возможность убедиться в том, что силы, которые выступают против Турции, прибегают к таким нечистоплотным действиям», — продолжает собеседник ФАН.

Особенно стоит отметить, что руководство курдских бандформирований обратилось к общественности с обвинительной речью именно с площадки американского Конгресса. А ведь США сами неоднократно использовали этот вид вооружения, как, например, это происходило в поселке Багуз (провинция Дейр-эз-Зор). Тогда без жертв среди мирного населения не обошлось.

«США — это и есть те силы, которые заинтересованы в том, чтобы серьезно пощипать Турцию в информационном пространстве. Им необходимо доказать всему миру, что Вашингтон и курды поступают правильно, а Анкара с Москвой — неправильно», — заключил Андрей Кошкин.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдских боевиков и запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Однако уже 22 октября РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они содействуют выводу курдских отрядов, и их вооружения находятся на расстоянии 30 километров от сирийско-турецкой границы. Вывод войск должен завершиться в течение 150 часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.