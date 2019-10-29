Вакарчук назвал разведение сил в Донбассе ошибкой Зеленского

Киев, 29 октября. Лидер партии «Голос», депутат Верховной рады Украины Святослав Вакарчук назвал разведение сил и средств в Донбассе ошибкой президента Украины Владимира Зеленского.

«Отвод войск без выполнения условий семидневного режима тишины недопустим… Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какие разведения войск, пока режим тишины не обеспечен», — написал Вакаручук в Facebook.

Лидер «Голоса» уверен, что отвод войск не даст ничего, кроме выполнения Минских соглашений. Последние, по мнению Вакарчука, «давно устарели и не имеют никакого значения». Выполнение Минских соглашений не приведет ни к победе, ни к миру, добавил депутат. Вакарчук призвал готовить новый план урегулирования в Донбассе.

Ранее во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Украинский министр пояснил, что Киев задержал отведение сил, поскольку все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии.

Также Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском начнется через 7–10 дней. По словам главы МИД Украины, после отвода войск откроется путь к новой встрече в «нормандском формате».

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев три раза срывал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение. Кроме того, в ДНР сообщали, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ. Украинские морпехи-радикалы отказывались выполнять приказ об отводе сил.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.