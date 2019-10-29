Эксперт опроверг фейк США о том, что «убитый» аль-Багдади прятался на северо-западе Сирии

Москва, 29 ноября. Версия США о том, что якобы убитый самый опасный террорист в мире Абу Бакр аль-Багдади — лидер запрещенной террористической организации ИГИЛ1 — скрывался в сирийской провинции Идлиб, заставляет усомниться в достоверности заявлений Вашингтона, считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов.

Он отметил, что версия Соединенных Штатов о «смерти» аль-Багдади вызывает очень серьезные вопросы. По мнению эксперта, заявление о том, что лидер «Исламского государства»1 якобы скрывался в Идлибе, а не на восточном берегу Евфрата, выглядит странно. Иванов объяснил, что именно там, рядом с иракской границей, расположена зона влияния ИГ1.

Собеседник издания «ПолитРоссии» отметил, что в том регионе, где якобы «ликвидировали» аль-Багдади, всегда орудовали другие силы, которые буквально вырезали оставшиеся ячейки ИГИЛ.

«Каким-то невероятным образом глава ИГ обустроил свое логово в окружении врагов. Это не какие-то горы на границе Пакистана и Афганистана, где скрывался Усама бен Ладен. Поэтому история с «ликвидацией» аль-Багдади вызывает большие сомнения, и развеять их США смогут, лишь предоставив доказательства достоверности своих заявлений. Но все доказательства, судя по всему, были утоплены в море», — сказал Станислав Иванов.

С его точки зрения, Соединенные Штаты попытались использовать историю с захоронением останков аль-Багдади, чтобы скрыть факт фальсификации. Эксперт назвал странным тот ажиотаж, который американцы пытаются раздуть вокруг этой фейковой истории, потому что смерть аль-Багдади не повлияет на обстановку в Сирии.

«Сейчас «Исламское государство» представляет собой настолько раздробленную структуру, что ее действия не могут координироваться одним человеком. В конце концов, после его смерти может появиться другой лидер, который точно так же «будет строить» свой халифат. В данном случае роль личности сильно преувеличена», — подчеркнул Иванов.

Напомним, президент США Дональд Трамп 27 октября заявил, что американские военные загнали в угол и «уничтожили» Абу Бакра аль-Багдади. Но каких-либо доказательств представлено не было, поэтому многие СМИ и эксперты восприняли информацию как фейковую. Российский политолог, журналист и публицист Армен Гаспарян считает, что доказательств от американской стороны ждать и не стоит. Он заметил, что останки аль-Багдади или неизвестного человека, которого Вашингтон выдает за главаря ИГИЛ, уже уничтожены, а место его якобы «ликвидации» разрушено.

1 Организация запрещена на территории РФ.