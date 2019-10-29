Минск, 29 октября. Представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что контактная группа согласовала разведение сил под Петровским. Об этом он сказал журналистам по итогам очередного раунда переговоров.

«Сегодня контактная группа согласовала дату разведения сил и средств в Петровском. Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает возможность встречи глав государств в «нормандском формате», — отметил Грызлов.

Во вторник Луганская Народная Республика объявила о начале отвода войск в районе населенного пункта Золотое. Наблюдатели ОБСЕ уже сообщили, что видели белые и зеленые сигнальные ракеты, которые свидетельствуют о готовности сторон начать разведение сил.

Что же касается Украины, то информация поступает неоднозначная. С одной стороны, министр иностранных дел страны Вадим Пристайко сообщил об отводе украинской армии и о готовности осуществить данную процедуру через 7-10 дней в Петровском. С другой стороны, штаб ВСУ оказался не в курсе разведения сил в Золотом.

Отметим, что отвод войск является обязательным условием России по проведению переговоров в «нормандском формате». Москва считает, что перед встречей «нормандской четверки» Киев должен на деле доказать свою приверженность мирному процессу. В противном случае все вновь сведется к голословной декларации о намерениях, которая ни к чему в итоге не приведет.