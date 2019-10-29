Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей. События дня. ФАН-ТВ

ЛНР готова к разведению сил в Золотом Долгожданный мирный процесс по Донбассу наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Украина объявила о разведении сил в поселке Золотое под Луганском. По оценкам министра иностранных дел страны Вадима Пристайко, отвод с линии соприкосновения продлится около 10 дней. Затем придет очередь другого населенного пункта — Петровское. В ЛНР подтвердили, что готовы к аналогичным действиям. Правда, Владислав Дейнего, представитель республики в контактной группе, напомнил, что к разведению сил, вообще-то, все были готовы еще 7 октября — даты, согласованной на переговорах. Но несколько попыток Киев с того момента сорвал, а режим прекращения огня постоянно нарушался. В конце концов долгожданную «тишину» зафиксировала ОБСЕ, к которой прислушался и лидер Незалежной Владимир Зеленский. Вместе с тем в ЛНР отметили, что ждут от Киева зеркальных мер, но украинские националисты в Золотом по-прежнему саботируют мирный процесс. К слову, с некоторыми из боевиков Зеленский лично общался на прошлой неделе и призывал сложить оружие. Но встретил с их стороны явное непонимание. Впрочем, надежда на хрупкий мир пока сохраняется.

Минобороны опровергло фейк об обстреле в Сирии А на Ближнем Востоке «день тишины» пока не наступил, в том числе на информационном фронте. Министерство обороны опровергло сведения об обстреле российской военной полиции в арабской республике. Чуть ранее СМИ сообщили, что наши войска попали под артиллерийский огонь на пункте перехода «Дербисия», он расположен в районе сирийско-турецкой границы. Но, как выяснилось, здесь имел место другой инцидент: на пути наших подразделений раздался хлопок от неустановленного взрывного устройства. Впрочем, ни техника, ни военнослужащие в итоге не пострадали. В Минобороны назвали этот инцидент провокацией, ее обстоятельства еще выясняются. Напомним, что патруль в этой зоне действует согласно меморандуму лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Военная полиция нашей страны способствует уходу курдских боевиков из региона. А в «Дербисии» сегодня планировалась встреча российских и турецких солдат. Она прошла в штатном режиме.