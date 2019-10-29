Малькевич предложил включить Бутину в состав Общественной палаты



Мария Бутина должна стать членом Общественной палаты Алтайского края, а затем и Общественной палаты России. С таким предложением в интервью Федеральному агентству новостей выступил глава комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, решение о включении Бутиной в состав региональной палаты необходимо предпринять в ближайшее время.

Малькевич напомнил, что в 2008–2010 годах Бутина была членом Общественной палаты Алтайского края II созыва. Там она являлась председателем рабочей группы по разработке информационной политики Общественной палаты. В 2014 году Мария Бутина участвовала в выборах в Общественную палату России.

«Треть Общественной палаты России формировалось тогда через всенародное голосование на портале госуслуг, — вспоминает Малькевич. — Я сам баллотировался в 2014 году и не прошел. Мария также не смогла тогда стать членом ОП РФ. Это была настоящая избирательная кампания, нужно было со всей страны привлекать людей».

Мария Бутина с успехом сможет участвовать в работе Общественной палаты края, полагает глава комиссии по СМИ ОП РФ.

«Я считаю, что сейчас было бы правильно, если бы в Алтайском крае общественность инициировала вхождение Марии Бутиной в состав региональной палаты, — убежден он. — Тем более хочу напомнить, что Общественная палата Алтайского края шестого созыва, которая работает сейчас, была сформирована в 2017 году в несколько иной реальности, при предыдущем губернаторе Александре Карлине. Сейчас же губернатор там Виктор Томенко».

Сделать это необходимо уже в ближайшее время, так как региональная палата будет формироваться лишь в 2020 году.

«Было бы справедливо, если бы Мария Бутина вошла в состав палаты региона уже сейчас и тем самым превратила Общественную палату Алтайского края в самую медийную общественную палату в стране. Ведь может случиться такая коллизия: региональные палаты выдвигают своих представителей весной, а региональная палата обновится позже срока выборов в федеральную Общественную палату».

Бутину нужно ввести в состав региональной палаты Алтайского края этой зимой, а весной выдвинуть от состава региональной палаты на федеральный уровень, предложил Малькевич.

«С ее жизненным опытом, с ее международной известностью, со знанием правозащитной тематики она стала бы усилением и украшением Общественной палаты России».

По мнению Малькевича, Общественная палата Алтайского края должна ответить на запрос российского общества.

«Мы видели, как Марию Бутину встречали на российской земле — как героиню. И было бы странно, если бы общественность и Общественная палата края остались бы в стороне и сделали вид, что ничего не происходит», — уверен он.

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