Криминалист назвал «трусы аль-Багдади» сомнительным доказательством его «гибели»

Москва, 29 октября. Профессор кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Николай Егоров усомнился в доказательствах, представленных американской стороной для подтверждения «гибели» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее курдские террористы распространили фейк о «трусах аль-Багдади», которые якобы позволили выследить и «ликвидировать» главаря ИГ. Разведка курдских террористов утверждает, что ей удалось внедрить шпиона в окружение главаря ИГ, который похитил «трусы аль-Багдади» и передал их США. Согласно заявлениям американской стороны, благодаря «трусам аль-Багдади» Вашингтон получил образцы ДНК главаря ИГ.

«Дело в том, что это не всегда ведь возможно. Только в 60% случаев можно установить ДНК, а в 40% - невозможно. Здесь получается наполовину, откровенно говоря», — пояснил Егоров.

В свою очередь профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский выразил уверенность, что в ближайшем будущем американская сторона может представить очередные поддельные доказательства «ликвидации» главаря ИГ.

«Там что-то с генной экспертизой сейчас будут делать. Тут тоже можно предположить, что при необходимости ее подделать можно», — пояснил Черняховский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным якобы удалось «ликвидировать» главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. При этом американская сторона не смогла предоставить доказательства, подтверждающие «гибель» главаря ИГ. Согласно официальной версии Вашингтона, главарь ИГ якобы подорвал себя с помощью пояса смертника, при попытке американского спецназа захватить его в плен. Позднее американская сторона заявила, что останки аль-Багдади якобы были выброшены в море. При этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон якобы согласовал с Россией вход в воздушное пространство Сирии для проведения «операции по уничтожению» главаря ИГ.

Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что американские военные не согласовывали с российской стороной вход в воздушное пространство над зоной безопасности «Идлиб», где якобы скрывался и был «уничтожен» аль-Багдади. Он также добавил, что никаких авиаударов американской авиации в этих районах зафиксировано не было.

При этом многие эксперты отмечают, что фейк о «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство» является элементом политического шоу, с помощью которого Трамп пытается прикрыть свой провал в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.