Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Динамо» примет решение по главному тренеру после матча с «Рубином»

53
0 Оставить комментарий

«Динамо» примет решение по главному тренеру после матча с «Рубином»

Москва, 20 октября. Руководство московского клуба «Динамо» примет решение по новому тренеру команды перед паузой на матчи национальных сборных, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

Таким образом у текущего наставника команды, исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова будет еще два матча, в которых он будет руководить командой во временном статусе. По словам источника, в руководстве клуба довольны работой специалиста — высока вероятность, что 38-летний наставник будет утвержден на роль главного тренера.

«Динамо» отправило в отставку Дмитрия Хохлова после того, как команда неудачно стартовала в чемпионате страны. После назначения Новикова бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» 1:1 и выиграли у ЦСКА со счетом 1:0. По итогам 14 туров команда занимает 13-е место в таблице РПЛ, в активе москвичей 14 набранных очков.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров