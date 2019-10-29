«Динамо» примет решение по главному тренеру после матча с «Рубином»

Москва, 20 октября. Руководство московского клуба «Динамо» примет решение по новому тренеру команды перед паузой на матчи национальных сборных, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Таким образом у текущего наставника команды, исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова будет еще два матча, в которых он будет руководить командой во временном статусе. По словам источника, в руководстве клуба довольны работой специалиста — высока вероятность, что 38-летний наставник будет утвержден на роль главного тренера.

«Динамо» отправило в отставку Дмитрия Хохлова после того, как команда неудачно стартовала в чемпионате страны. После назначения Новикова бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» 1:1 и выиграли у ЦСКА со счетом 1:0. По итогам 14 туров команда занимает 13-е место в таблице РПЛ, в активе москвичей 14 набранных очков.