Руки знаменосцев. Роман Носиков о том, как либералы оправдали педофила и убийцу

На оппозиционных сайтах — коктейль из дежурных отпеваний по Владимиру Буковскому и одновременно — сочувственных хоров рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, убившему двух офицеров и шестерых сослуживцев.

Слаженно поют. Четко. Одними и теми же ртами. Что происходит? Объясняю.

Когда наши оппозиционеры скорбят по Буковскому, они либо просто игнорируют такое немаловажное событие в его жизни, как обвинение в скачивании детского порно, либо находят этому благообразное объяснение: «провокация КГБ», неверно понятые благие намерения и так далее.

До этого наша рукопожатная общественность столь же активно защищала карельского правозащитника, члена «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиненного в изготовлении детской порнографии. Линия защиты заключалась в том, что снимки обнаженной несовершеннолетней он делал для отчета в госорганы.

Про Дмитриева тогда писали, что необходимо встать на его защиту, чтобы «не позволить силовикам расправиться с достойным гражданином России». В итоге Дмитриева оправдали. Отмазка с «отчетностью» — сработала.

Позднее, правда, он все равно был арестован. На этот раз уже не за фотографии, а за «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери».

Как-то незаметно на фоне активной кампании в поддержку Дмитриева прошли арест и осуждение его единомышленников Евгения Носова и Сергея Колтырина, тоже из Карелии. Тема та же — развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Впрочем, их тоже защищали. И продолжили бы, наверное, защищать, если бы не признательные показания обоих.

И вот теперь — оправдания убийцы в Забайкалье...

На первый взгляд, истории с педофилией и расстрелом в военной части — совершенно разные. Но это только на первый взгляд. На самом деле, эти истории — об одном и том же.

Это про то, можно ли совершать против нас преступления, если рукопожатная тусовка относит преступника к категории «свой». Или если сам факт преступления как-то порочит нашу государственную систему.

Можно ли насиловать детей простых смертных или хранить детскую порнографию, если этим занимаются борцы против российского режима и разоблачители преступлений сталинизма?

Можно ли заранее оправдать человека, расстрелявшего восемь чьих-то сыновей, если факт расстрела выгодно использовать для дискредитации Минобороны РФ?

Можно или нет? И если можно, то кто мы друг другу в этих отношениях?

Я привык слышать от оппозиционеров, что мы — народ, который нужно спасти от режима. Что режим обманывает нас и подавляет, лишает нас свободы и пренебрегает нашими правами.

Но при этом выходит, что именно мы — расходный материал, имеющий ценность только в той мере, в какой нами можно достичь политических целей. Или даже личных удовольствий.

То есть мы для оппозиции — не вполне люди. Мы, население, — существа, прилагаемые к территории и институтам. А следовательно, мораль и связанные с нею табу распространяются на нас не вполне. Не так, как на «людей со светлыми лицами».

Именно поэтому жители Донбасса для них — «не народ, а население», мнением, правами и достоинством которых нужно пренебречь во имя великой цели — европеизации Украины.

Именно поэтому крымчане для них не так важны, как мечта о революции в России и наступающем за ней Светлом Будущем.

Именно поэтому подонки из украинских тербатов — это, конечно, подонки, но кто-то же должен выполнять грязную работу приведения к покорности неразумного быдла — ему же потом лучше будет…

Именно поэтому тела Киры и Кристины Жук, разорванные украинскими снарядами, — это, конечно, очень печально, но винить в этом следует не тех, кто выпустил снаряды, а тех, кто внушил Кире и Кристине, что они могут не подчиняться майданной власти.

Детей, использованных Дмитриевым, Буковским, Колтыриным, жалко, конечно. Но корпоративная солидарность важнее.

Кто страшнее: нынешние Буковский, Дмитриев и Колтырин — или Берия, 70 лет назад носившийся по ночной Москве в поисках жертв? Для оппозиции ответ очевиден. А раз сказка про Берию страшнее — то руки прочь от Буковского!

И если для того, чтобы справиться с Российской армией, «повинной» в возвращении Крыма, то есть в посрамлении Украины и США, нужно оправдывать одиночные контрольные добивания в голову восьмерых человек — то оппозиция оправдает с легкостью.

И если для победы демократии нужно защищать «свободу слова» блогера Синицы или травить Маргариту Симоньян, то так тому и быть. Потому что правоохранители сами виноваты в том, что родили детей, а охранители — что работают на RT…

Эта скотская логика довольно проста. Воин Света не может позволить торжествовать Злу — то есть сталинизму, Русскому миру или «рашизму». А поэтому некогда разбираться с чистотой рядов: все, кто с нами, — Свет, яичницу не сделать, не разбив яиц, лес рубят — щепки летят.

Но есть другая логика. Она проще. Она предлагает судить не по знаменам, а по делам.

А по делам вы, уважаемые Спасители Народа и Воины Света, — предатели, педофилы, хамье и пособники убийц. И все ваши знамена, Идеалы и Ценности, а также жуткие проповеди об ужасах того, от чего вы нас спасаете, — просто попытка отвлечь от ваших рук, в которых вы эти знамена держите.

И от того, что с них капает.