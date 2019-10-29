Заявления Трампа о ликвидации боевиков ИГИЛ* являются информационными вбросами — эксперт

Президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление об уничтожении ближайшего заместителя главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Насколько правдивы эти сведения в виду незавершенной историей с самим аль-Багдади – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высший пост. Теперь и он мертв!», — написал президент США в своем аккаунте в Twitter.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

Дональд Трамп сохранил «интригу», не упомянув подробностей этой операции — проводилась ли она отдельно от той, в ходе которой якобы был ликвидирован сам аль-Багдади, или это была отдельная миссия. Не сообщил президент США также и имени боевика, который мог бы занять место Абу Бакра аль-Багдади.

С большой долей вероятности речь идет о ближайшем помощнике аль-Багдади, его «пресс-секретаре» Абу Хасане аль-Мухаджире — спустя некоторое время после «ликвидации» главаря ИГИЛ1 американцы и курдские боевики заявили о ликвидации «заместителя номер один» неподалеку от Джераблуса, буквально в нескольких километрах от новой «победы» американского спецназа.

Об этом заявлял и командир SDF Мазлум Абди. По словам курдского боевика, аль-Мухаджира считали «правой рукой» Абу Бакра аль-Багдади.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер связывает информационную кампанию Трампа относительно операции по ликвидации главарей террористической группировки ИГИЛ с предстоящей процедурой импичмента Дональда Трампа и переизбранием на пост президента США в 2020 году.

«Я думаю, что Трамп просто пытается поднять свой рейтинг, рассказывая о том, что он и только он является человеком, который справляется с ситуацией. Пять лет подряд он не мог найти аль-Багдади – он (аль-Багдади – Прим. ФАН) прятался где-то на территории, подконтрольной Аль-Каиде1, что само по себе выглядит смешно. А тут вдруг нашелся, и его сразу убили вместе с заместителем», — рассуждает политолог.

Владимир Брутер убежден, вся информационная кампания, сопровождающая якобы успешно проведенную операцию по ликвидации боевика ИГИЛ — это своеобразное послание Дональда Трампа по отношению к своим политическим противникам и, частично, к избирателям.

«Он хочет сказать всем: «Я на самом деле очень крутой, я стараюсь». Но при этом Трамп и его коллеги даже не потрудились подкрепить информационную шумиху вокруг фигуры аль-Багдади и его заместителя доказательствами — никто так и не увидел его трупа. Это выглядит совершенно недоказуемо и поверхностно. Но Трампу и не нужны доказательства – он действует проще. Все это — некие информационные вбросы, которые должны подтвердить образ Трампа как крутого политика, добивающегося нужных результатов», — утверждает эксперт.

Напомним, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на прошлой неделе объявила об импичменте по отношению к действующему президенту США Дональду Трампу. Мотивом к этому послужил телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы между главами государств, как сообщает издание «Новый взгляд» со ссылкой на источники, президент США предлагал Владимиру Зеленскому начать расследование в отношении сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине. В качестве вознаграждения Трамп предложил Украине финансовую и военную помощь.

На пресс-конференции в воскресенье президент США попытался сохранить лицо сенсационными новостями о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Как заявил президент, террориста завели в тупик собаки, после чего прогремел взрыв и обвал тоннеля на главаря ИГИЛ. Американский лидер объявил также о результатах теста ДНК, который «идентифицировал» личность аль-Багдади.

В Министерстве обороны РФ заявили, что авиаударов со стороны ВВС США не было зафиксировано. Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков отметил, что также ничего не известно и о разрешении на пролет американских военно-воздушных сил в зоне деэскалации «Идлиб».

1 Организация запрещена на территории РФ.