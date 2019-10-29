Сирия, 29 октября. Отведенные курдам на эвакуацию 150 часов отсрочки истекли. Боевики «Тахрир аш-Шам» разрушают бронетехнику сирийской армии в Латакии, обороняя свои позиции на склонах Курдских гор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку радикалов на северо-востоке Латакии и на юге Идлиба нанесли удар по укреплениям боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла в Латакии позиции сирийской армии, по неподтвержденным данным, разрушила два бронированных автомобиля пехоты САА.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в преднамеренном минировании поселков на севере Ракки в районе города Тель-Абъяд.

ВС Турции и союзные силы: заняли два поселка у трассы в Рас-аль-Айн на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Как передает новостной портал Masar Press Net, боевики «Тахрир аш-Шам», действующие совместно с радикалами группировки «Исламская партия Туркестана» (обе организации запрещены в РФ как террористические), обстреливают из тяжелой артиллерии позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Курдских гор. САА открыла ответный огонь по укрытиям боевиков.

Подконтрольные джихадистами медиаресурсы распространяют сообщения об уничижении двух бронированных машин пехоты правительственных сил в районе города Кабана, как передает агентство Step News. Пока что подтверждение со стороны официальных СМИ не поступало.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе поселка Аш-Шаджара на западе провинции произошло очередное покушение неизвестных на жизнь официального представителя власти. Как передает источник, неизвестные вооруженные боевики открыли огонь по отставному полицейскому. Мужчина был серьезно ранен. Как стало известно, пострадавший приходится братом главе муниципального собрания Аш-Шаджара, на жизнь которого покушались уже дважды. В провинции растет количество нападений на представителей власти и бывших членов «оппозиционных группировок, таких как «Южный фронт», которые пошли на перемирие с официальным Дамаском в 2018 году.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ продолжают свою работу на юге провинции. По информации местных военных источников, в окрестностях поселка Кафр-Саджа и у деревни Ар-Ракая, где по-прежнему укрываются исламисты группировки «Тахрир аш-Шам», с воздуха были сброшены бомбы на опорные пункты радикалов, как передает Masar Press Net. На земле укрытия боевиков обстреливают из крупнокалиберной артиллерии отряды Сирийской арабской армии (САА) на подступах к городу Маарет-Хурма и у поселка Умм-ас-Сир. Сведений о потерях радикалов в результате обстрела, однако, пока не поступало.

Провинция Ракка

Мирный житель погиб в результате взрыва противопехотной мины в поселке Аль-Халауя, неподалеку от города Айн-Исса, как сообщает информагентство Masar Press Net. Предположительно, мина была оставлена курдскими радикалами из числа «Демократических сил Сирии» (SDF), которые преднамеренно расставляли мины-ловушки перед тем как покинуть территории и сдать их турецкой армии. Подобным образом действовали и исламистские группировки во время гражданского конфликта в Сирии, в частности боевики «Исламского государства»1, у которых курдские радикалы переняли многие приемы.

Как передает новостное агентство Alk Habour 21, еще один из членов протурецкого ополчения подорвался на оставленной курдами мине в районе деревни Абда, расположенной к западу от города Тель-Абьяд.

Провинция Хасака

Протурецкие союзные силы заняли поселок Навахит и Абдул-Хан, по дороге к городу Рас-аль-Айну, как передает Twitter-канал HASAKH NEWS.

Как передает ТАСС, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон опроверг сообщение о том, что в районе городе Дербасия под обстрелом со стороны турецкой армии пострадали сотрудники российской военной полиции. Как передает представитель ЦПВС, пострадавших среди российских военнослужащих нет, техника исправна. Неустановленное устройство было взорвано рядом с бронеавтомобилями РФ, наиболее вероятно, что подрыв был осуществлен с целью сорвать встречу военных России и Турции, однако встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме.

По информации РИА Новости, отвод вооружённых подразделений SDF с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен, на территорию введены сирийские пограничники и российская военная полиция, как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

1 Организация запрещена на территории РФ.