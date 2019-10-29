Главные новости 29 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 29 октября.

Слухи о тяжелой болезни артистки привели к тому, что теперь к ее семье приковано повышенное внимание. Новое фото Заворотнюк привело фанатов в восторг.

Снимки пустующего дома звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк появились в Сети. Снимки пустующего дома Заворотнюк появились в Сети.

Водитель иномарки погиб в ночном ДТП в Краснодаре, на скорости протаранив дорожный столб. Появились фото смертельного ДТП с Nissan в Краснодаре.

США активно «заметают следы», опасаясь того, что правда об «уничтожении» главаря запрещенного в РФ ИГИЛ1 станет известна всему миру. Выдуманная история «уничтожения» аль-Багдади обернулась позором для США.

Ряд СМИ сообщает, что на военную базу «Таджи» под Багдадом, где размещены американские военные, упали две ракеты. Две ракеты упали на военную базу США в Ираке.

Новость об «утоплении» аль-Багдади также вылилась в бурную реакцию со стороны популярных Telegram-каналов. Telegram-каналы высмеяли инсценировку затопления останков аль-Багдади в море.

Солдаты ВСУ и военные ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности к отводу сил у Золотого в Донбассе. ВСУ и военные ЛНР выпустили сигнальные ракеты в знак начала отвода сил у Золотого.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что в стране вновь существует угроза возвращения фашизма. В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину.

Губернатор Вологодской области рассказал об интересе жителей российских мегаполисов к переселению на Русский Север. Вологодский губернатор рассказал о желающих мигрировать в регион жителях мегаполисов.

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что разочарован итогами консультаций с Российской Федерацией и Украиной по газу. Политолог объяснил разочарование Европы переговорами России и Украины по газу.

1 Организация запрещена на территории РФ.