Возмущенные зрители ушли с концерта пьяной Наргиз в Уссурийске

Уссурийск, 29 октября. Концерт Наргиз Закировой в Доме офицеров в Уссурийске настолько возмутил зрителей, что около трети ушли с выступления, не дождавшись конца. Как рассказали очевидцы местным СМИ, певица была пьяна.

Зрители шоу уточнили, что известная артистка опоздала на выступление, на которое пришла с бутылкой виски. Периодически певица пила из нее, что не одобрили посетившие концерт семьи с детьми.

«Начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. (…) Пела какой-то рок с матами. Зрители были в шоке», — вспомнила одна из фанаток.

При этом сама Наргиз, появившись в Доме офицеров, предупредила, что «многие уйдут с представления», что, как констатировали зрители, и случилось.

«Много ругани. Музыканты лучше играли, чем она пела», — поделились фанаты.

Наргиз, по их словам, исполняла чужие песни вместо собственных популярных треков, о чем зрителей не предупредили.

«Многие дарили билеты родителям, приводили с собой детей, а тут такое. Уйти хотелось через 15 минут», — заключила одна из поклонниц.

Напомним, в августе продюсерский центр Malfa направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные российским продюсером Максимом Фадеевым.

Наргиз резко отреагировала на разрыв. По ее словам, Фадеев постоянно контролировал все ее действия, а заработанные ею деньги уходили на прихоти Ольги Серябкиной. Певица не исключила, что именно экс-участница женской поп-группы Serebro повлияла на решение продюсера о разрыве контракта со звездой. Malfa она назвала тюрьмой.

Сам Фадеев недавно прервал молчание и заявил, что певица вынудила его расторгнуть контракт своим «неадекватным поведением и завышенными требованиями».