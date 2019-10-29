Донбасс сегодня: спецназ брошен на борьбу с радикалами, ВСУ подставили детей под удар ДНР

Донбасс, 29 октября. Украинские военные привезли к фронту автобус с детьми для организации провокации. В ЛНР пресекли разведдеятельность ВСУ. Киев бросает армейский спецназ для разоружения националистов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что в минувшие сутки зафиксировано 18 нарушений перемирия со стороны армии Киева. В ЛНР день прошел тихо и без обстрелов. Дончане отметили обстрелы на всех трех направлениях — Горловском, Донецком и Мариупольском. Минометы, гранатометы и другие вооружения применялись по 12 населенным пунктам ДНР. В ходе обстрелов в районе шахты Гагарина в Горловке повреждена квартира.

ВСУ пытались осуществить провокацию за спинами детей

О вопиющем случае, произошедшем в районе Авдеевской промзоны недалеко от Донецка, рассказал представитель Управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов. С целью съемки видеосюжета, обвиняющего дончан в обстрелах и смертях мирного населения, радикально настроенные военнослужащие из 92-й бригады ВСУ привезли в район частых боевых столкновений на территорию Авдеевской промзоны автобус, заполненный детьми.

Пока автобус находился в указанном месте, военнослужащие произвели обстрел позиций НМ ДНР из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в надежде вызвать ответный огонь. Однако спровоцировать дончан не удалось, и тогда командир бригады приказал командиру 3-го батальона бригады вести огонь самим по району нахождения детей и журналистов. Но офицеры, получившие приказ, зная о пребывании детей в районе возможного обстрела, отказались выполнять преступный приказ.

Президент Украины приказал зачистить районы разведения от радикалов

Политическое руководство Украины пытается избавиться от националистических формирований, нацеленных на продолжение военных действий. Как известно, штаб Операции объединенных сил заявил о незаконности нахождения вблизи линии разграничения националистических батальонов и о проведении служебных расследований в связи с этим. В результате командующий ООС приказал организовать оперативные штабы с целью разоружения боевиков-националистов.

Как отмечает спикер УНМ ДНР Ринат Айгистов, разведкой дончан отмечена активность сотрудников СБУ в поселке Петровский, а сводный отряд спецназначения из состава 8-го отдельного полка Сил спецопераций приведен в полную боеготовность. Данные подразделения, по всей видимости, и призваны «успокаивать» националистов. Однако, как отмечает офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, в Луганской области, несмотря на указание президента Украины, радикально настроенные боевики игнорируют приказы и не собираются покидать захваченные частные дома в Золотом. Более того, лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что при попытке силой заставить начать разведение сил и средств, он сможет собрать несколько тысяч боевиков «Национального корпуса» для вооруженного противостояния.

Разведывательные мероприятия ВСУ пресечены защитниками ЛНР

В последнее время в ожидании разведения сил и средств вблизи линии разграничения, подразделения ООС активизировали полеты разведывательных беспилотников, сообщает спикер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, который добавил, что разведка с воздуха не принесет ВСУ ожидаемых результатов в связи с тем, что все противоправные попытки таких действий будут своевременно пресечены.

В районе села Сокольники военнослужащие ЛНР уничтожили украинский беспилотник, собирающий разведданные. Филипоненко уточнил, что БПЛА типа квадрокоптер принадлежал 14-й механизированной бригаде ВСУ. Все собранные с беспилотника фото и видеоматериалы переданы в прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира бригады Сергея Войченко.