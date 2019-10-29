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Шойгу заявил о досрочном выводе курдских формирований из зоны безопасности в Сирии

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Шойгу заявил о досрочном выводе курдских формирований из зоны безопасности в Сирии

Москва, 29 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном выводе вооруженных отрядов курдов из зоны безопасности, расположенной на северо-востоке Сирии.

«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция», — отметил он во время встречи со своим армянским коллегой Давидом Тонояном.

Шойгу добавил, что Россия и Армения хорошо подкованы в области борьбы с терроризмом, а в Сирии обе страны набираются опыта по части гуманитарной деятельности и разминирования.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. При этом радикалам было дано время для того, чтобы сложить оружие и добровольно покинуть север Сирии.

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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