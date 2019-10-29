Медведев поручил министерствам обдумать новый механизм инвестирования ФНБ

Москва, 29 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил представителям Минфина и Минэкономразвития предоставить предложения по новому механизму инвестирования ФНБ.

Информация о необходимости предоставить министерствами свои предложения указана на официальном сайте правительства.

«Минфину и Минэкономразвития представить в правительство РФ предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств Фонда национального благосостояния», — сообщается в документе.

По новым нормам в Фонд национального благосостояния России (ФНБ) будут направлять все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

ФНБ был создан для обеспечения компенсации потерь нефтегазовых доходов в случае резкого падения цен на нефть на рынке. С 2017 года все сверхдоходы от продажи топлива переводятся в валюту и хранятся в Фонде.

Ранее руководитель Минфина Антон Силуанов прогнозировал уровень объема ФНБ на 1 января в размере 3,7 трлн рублей, а его ликвидной части в размере 2,3 трлн рублей.