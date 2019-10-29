Волочкова выступит на подтанцовке на юбилейном концерте Пугачевой

Москва, 29 октября. Известная балерина Анастасия Волочкова выступит на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Минске на подтанцовке. Об этом рассказали организаторы концерта в эфире программы «Ты не поверишь!».

Ожидается, что она выйдет на сцену «Минск-Арены» в составе танцевального коллектива и будет участвовать в одном из номеров. Всего в шоу Пугачевой будет задействовано порядка 60 человек.

Отметим, что Волочкова уже выступала на концерте Пугачевой в Москве. Она танцевала под песню про зависимость от соцсетей и Интернета.

«Мы на данный момент не получили никаких бумаг от артиста. Единственное, что получили, это техническое задание на звук, свет, экраны. Все, что должно быть на площадке, смонтировано», — пояснили организаторы.

Выступление состоится 2 ноября на 15-тысячной площадке «Минск-Арена», сообщает «Культуромания».

На прошлой неделе Волочкова выложила в Instagram фотографию своей ноги, стертой до мозолей. Танцовщица кратко прокомментировала снимок: «Порепетировала». Позже она выложила видео, в котором танцует вместе с детьми, готовясь к шоу Пугачевой. Мозоль не помешала балерине танцевать с детьми после репетиции шоу Аллы Пугачевой. Правда, ей все же пришлось снять пуанты, чтобы не травмировать ногу окончательно. Танцовщица призналась, что в такие моменты она сама чувствует себя большим ребенком.

Напомним, что Пугачевой в этом году исполнилось 70 лет. В честь этого королева российской эстрады решила изменить собственным правилам и вновь временно вернуться на сцену, чтобы дать несколько юбилейных концертов, первый из которых прошел в Кремлевском дворце.