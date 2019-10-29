Впавшую в кому на турецком курорте россиянку доставили в Петербург

Санкт-Петербург, 29 октября. Петербурженку, впавшую в кому после отдыха в турецкой Анталье, доставили в Северную столицу спецбортом санавиации. Об этом рассказала вице-губернатор города на Неве Анна Митянина.

По ее словам, о девушке позаботятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург», — написала Митянина в микроблоге Twitter.

Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург. Городской службой скорой медицинской помощи она будет доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. pic.twitter.com/Dak1BIXNcR — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 29 октября 2019 г.

Девушка прилетела в Анталью 13 октября, вместе с мамой и маленькой дочерью она поселилась в отеле местного курорта. Спустя четыре дня 31-летняя петербурженка пожаловалась на плохое самочувствие. На следующие сутки ее состояние еще сильнее ухудшилось — отнялась правая нога и рука, россиянка стала говорить спутанно.

Мать петербурженки попросила работников отеля вызвать врача, однако медики смогли приехать лишь через несколько часов. Они решили, что у россиянки эпилепсия, однако выяснилось, что у 31-летней петербурженки проблемы с кровообращением мозга. Как пишет «Утро.ру», ее срочно госпитализировали.

Родные впавшей в кому девушки вернулись в Россию, а турецкие врачи поначалу не давали разрешения на транспортировку пострадавшей на родину.

Ранее генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал, что самыми распространенными причинами случаев с трагическим исходом среди россиян на турецких курортах становятся невнимательность на улицах городов и злоупотребление спиртным на жаре.