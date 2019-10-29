Украинский эксперт назвал причину потасовки на телешоу у Соловьева

Москва, 29 октября. Украинский политолог Александр Семченко признался, что послужило причиной его драки с Василем Вакаровым в эфире передачи Владимира Соловьева.

По словам Семченко, причинами конфликта стал галстук и прочтения Святого Августина. Украинский эксперт отметил, что уже принес свои извинения своему оппоненту.

«Не сошлись, знаете ли, в прочтении Святого Августина. Просто есть определенные разногласия, которые обострились, был допущен личностный выпад», — рассказал в интервью «Царьграду» политолог.

Спор обострился, когда Семченко решил поправить галстук Вакарову, последний попытался ударить украинского коллегу, но экспертов быстро разняли другие участники шоу и ведущий Владимир Соловьев.

После инцидента Семченко извинился перед Вакаровым за галстук, тот в свою очередь тоже попросил прощения за свое поведение.

«Думаю, мы эти все разногласия урегулируем. Да, я понимаю, мы разные люди, у нас разные убеждения, разные взгляды, но уже с Василем мы находимся на пути поиска общего языка», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что украинские эксперты устроили потасовку в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». После эфира ведущий опубликовал в своем профиле социальной сети видео с места инцидента, сообщив о «жаре» во время перерыва.