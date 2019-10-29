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Происшествия

Два пилота погибли при крушении самолета на Кипре

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Два пилота погибли при крушении самолета на Кипре

Никосия, 29 октября. Учебный самолет разбился во вторник днем на территории Кипра, жертвами авиакатастрофы стали два человека, сообщила газета Philenews со ссылкой на СМИ турецкой общины.

По данным прессы, самолет разбился возле аэродрома Лефконикос во время учебного полета в 12.50 по местному времени.

В результате ЧП погибли два человека: командир экипажа и второй пилот.

Власти оккупированной части Кипра начали расследование, чтобы установить причины происшествия.

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