Два пилота погибли при крушении самолета на Кипре

Никосия, 29 октября. Учебный самолет разбился во вторник днем на территории Кипра, жертвами авиакатастрофы стали два человека, сообщила газета Philenews со ссылкой на СМИ турецкой общины.

По данным прессы, самолет разбился возле аэродрома Лефконикос во время учебного полета в 12.50 по местному времени.

В результате ЧП погибли два человека: командир экипажа и второй пилот.

Αεροπορικό δυστύχημα με δύο νεκρούς έλαβε χώρα το μεσημέρι στην παράνομη αεροπορική βάση του κατεχόμενου Λευκονοίκου https://t.co/9t3H1Iv3JT pic.twitter.com/Hx2pYZNjzU — philenews.com (@philenewscy) 29 октября 2019 г.

Власти оккупированной части Кипра начали расследование, чтобы установить причины происшествия.