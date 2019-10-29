Глава МИД ЛНР назвал дату следующей встречи контактной группы в Минске

Луганск, 29 октября. Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилась во вторник в Минске. Об этом сообщил уполномоченный представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

«Заседание участников контактной группы завершилось в Минске», — сообщил глава МИД ЛНР.

По словам Дейнего, следующий раунд переговоров пройдет 12 ноября. Кроме того, во вторник перед встречей контактной группы состоялись заседания рабочих подгрупп.

Ранее во вторник Дейнего сообщил, что ЛНР заставила Украину начать разведение в районе Золотого. По его словам, военные ЛНР получили информацию о готовности украинской стороны выполнить разведение менее чем за два часа до начала. Однако Луганск был готов к отводу сил еще с 7 октября — именно эта дата была согласована контактной группой.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев три раза срывал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение. Кроме того, в ДНР сообщали, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ. Украинские морпехи-радикалы отказывались выполнять приказ об отводе сил.