Собчак рассказала, когда впервые расплакалась от счастья

Москва, 29 октября. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что впервые заплакала от счастья, узнав пол своего первенца — сына Платона.

По словам 37-летней звезды, она хотела именно мальчика, а не девочку. Услышав от врача пол ребенка, журналистка расплакалась.

«В первый раз расплакалась от счастья не в тот момент, когда узнала, что беременна, а в тот, когда мне сказали пол ребенка», — сказала знаменитость в интервью Woman.ru, добавив, что исполнилась ее мечта.

При этом телезвезда не смогла объяснить, почему мечтала именно о сыне, а не о дочери.

Знаменитость также сообщила, что не хочет видеть взросление сына, но, подчеркнула она, «в коробочку его не запрешь».

По словам Собчак, она готовится к тому времени, когда будет воспитывать Платона-подростка, наблюдая за тем, как ее подруги в данный момент растят своих детей-тинейджеров.

Журналистка Ксения Собчак вышла замуж за актера и режиссера Максима Виторгана в 2013 году, в ноябре 2016 у пары родился сын. При этом для Собчак этот ребенок стал первым, у Виторгана подрастает сын и дочь от предыдущей супруги.

После официального расставания Собчак вышла в сентябре замуж за художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. И для ведущей, и для режиссера этот брак стал вторым.