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Трамп «похоронил» первого заместителя аль-Багдади вслед за лидером ИГ

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Трамп «похоронил» первого заместителя аль-Багдади вслед за лидером ИГ

Вашингтон, 29 октября. Президент США Дональд Трамп объявил о «ликвидации» первого заместителя лидера «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) Абу Бакра аль-Багдади.

«Только что подтвердилось, что правая рука Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Вероятнее всего, он бы возглавил организацию. Теперь он тоже мертв», — пишет политик в Twitter.

На днях Трамп объявил об «уничтожении лидера» ИГ1 аль-Багдади. «Террорист номер один» якобы погиб во время спецоперации американских войск в Сирии. При этом тела, по которому его можно было опознать, не осталось. Согласно официальной версии, боевик взорвал себя с помощью пояса смертника, когда спецназ пошел на штурм. Позже стало известно, что останки аль-Багдади выбросили в море. Трамп отметил, что США якобы согласовали с Россией вход в воздушное пространство Сирии для нанесения воздушного удара.

Отметим при этом, что американский президент отказался отвечать на вопрос журналистов, которые спросили о видеозаписи спецоперации. А министерство обороны РФ заявило, что не согласовывало никаких запросов. Более того, никаких авиаударов в зоне безопасности «Идлиб», где якобы скрывался аль-Багдади, в эти дни зафиксировано не было. Сомнение вызывает и то, что лидер ИГ выбрал в качестве пристанища именно этот район Сирии.

Дело в том, что эта область почти полностью контролируется террористическими группировками «Аль-Каида»1 и «Джебхан ан-Нурса» (обе запрещены в РФ), которые соперничают с ИГ за сферы влияния в Сирии.

При этом многие политологи обращают внимание на то, что заявление об устранении аль-Багдади было сделано за пять дней до голосования парламента по вопросу импичмента президента. Не исключено, что Трамп пытается таким образом поднять свой рейтинг в преддверии голосования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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