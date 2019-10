Трамп «похоронил» первого заместителя аль-Багдади вслед за лидером ИГ

Вашингтон, 29 октября. Президент США Дональд Трамп объявил о «ликвидации» первого заместителя лидера «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) Абу Бакра аль-Багдади.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!