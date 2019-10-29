Путин поручил сделать бесплатным обучение по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет

Москва, 29 октября. Бесплатное обучение по стандартам WorldSkills смогут пройти все россияне старше 50 лет. Об этом сообщила заместитель генерального директора по подготовке кадров WorldSkills Светлана Крайчинская.

Крайчинская отметила, что по поручению президента России Владимира Путина с 2020 года бесплатное обучение по стандартам WorldSkills смогут пройти граждане предпенсионного возраста, а также все россияне старше 50 лет.

«В таком формате программа будет реализовываться с 2020 года, мы надеемся, что уже с января люди 50 лет и старше станут участниками программы. То есть входом в программу будет служить, условно говоря, паспорт: достигая 50-летнего возраста, ты получаешь возможность бесплатного переобучения», — пояснила она.

Она также добавила, что программа бесплатного переобучения россиян начала действовать в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография». В нынешнем году программой профессиональной переподготовки могли воспользоваться граждане предпенсионного возраста. Однако данная программа вызвала большой интерес у граждан старше 50 лет. Крайчинская также добавила, что к настоящему моменту программа профессиональной переподготовки россиян включает 127 специальностей. В следующем году этот перечень увеличится до 170 специальностей.

Стоит отметить, что нацпроект «Демография» будет реализовываться до 2024 года. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни». На реализацию нацпроекта «Демография» будет потрачено 3,1 триллиона рублей.