Басурин рассказал, как Украина сорвала разведение сил в Петровском минами стандарта НАТО

Донецк, 29 октября. Разведение сил в Донецкой Народной Республике в районе Петровского было сорвано 29 октября украинской стороной с применением мин натовского стандарта. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал спикер Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

По словам собеседника ФАН, все зависит от киевской стороны.

«В тот момент, когда происходило разведение в Золотом, у нас был обстрел Петровского из минометов и гранатометов. Поэтому это все зависит от украинской стороны. Мы неоднократно заявляли, подчеркивали и продолжим говорить, что мы готовы выполнить рамочное соглашение. В частности – по Петровскому» — сообщил Басурин.

Полковник отметил, что решение о разведении принимается в Минске.

«Оттуда надо ждать каких-то сообщений. Мне об этом трудно что-то сказать, я же не в Минске нахожусь, а в Донецке», — объяснил он.

Что касается сегодняшнего обстрела, то, как рассказал Басурин, к счастью, жертв и разрушений на этот раз нет.

«Мы зафиксировали факты, единственное, что хотелось бы подчеркнуть, – применялись мины калибром 60 миллиметров. Это – натовский стандарт! На Украину поставляется из Польши. То есть Украина применяет минометы по стандартам НАТО», — уточнил он.

Произошедшее Басурин объяснил несогласием киевских военных с решением президента Украины о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Возможно, командир бригады ВСУ не согласен с решением верховного главнокомандующего, это протест военных против того, что происходит. Другого у меня объяснения нет», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что сегодня в Луганской Народной Республике удалось начать процесс разведения живой силы, техники и вооружений в районе населенного пункта Золотое. Обе стороны запустили ракеты, что является сигналом готовности к началу процесса разведения.