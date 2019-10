Премьер-министр Ливана объявил об отставке на фоне антиправительственных митингов

Бейрут, 29 октября. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил во вторник об отставке правительства республики после почти двух недель массовых акций протеста.

Глава ливанского кабмина в телевизионном обращении сообщил, что ситуация зашла в тупик. В связи с этим он попросит президента Ливана об отставке.

По его словам, вопрос об его отставке находится в распоряжении главы государства.

Демонстранты, узнав о намерении Харири уйти в отставку, стали радостно кричать на улицах и праздновать это событие.

JUST IN: People celebrate in the streets as Lebanon's PM Saad Hariri resigns after 13 days of anti-government protests pic.twitter.com/bltfOfKibT