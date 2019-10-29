Президент Кубы примет участие в праздновании 75-летия Победы

Москва, 29 октября. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибудет в Москву в 2020 году для празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин пригласил главу Кубы на важный для страны праздник. В свою очередь Диас-Канель Бермудес подтвердил свое присутствие на торжественном мероприятии, пишет ТАСС.

«Я благодарен вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы над фашизмом», — также отметил лидер островного государства.

Ранее президент Кубы прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Бермудес провел рабочее совещание вместе с губернатором Александром Бегловым, в ходе которого представители власти обсудили двусторонние отношения.

Диас-Канель Бермудес стал президентом Кубы осенью 2019 года по решению внеочередного заседания парламента островного государства.