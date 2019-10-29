Путин принял приглашение посетить Кубу

Ново-Огарево, 29 октября. Президент России Владимир Путин принял приглашение лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить республику.

На встрече кубинский президент пригласил главу российского государства посетить страну, «когда это будет для вас возможно». Он также передал Путину «очень теплые приветствия от Рауля Кастро».

«Спасибо большое за приглашение, обязательно им воспользуюсь. И передайте самые наилучшие пожелания товарищу Кастро», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что Москва всегда с особой симпатией относилась к независимой позиции Кубы и ее суверенной политике.

«Мы рады дальнейшему укреплению кубинской государственности», — приводит пресс-служба Кремля слова российского президента.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты РФ и Кубы обсудят двусторонние отношения.