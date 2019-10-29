«Красавицы-подружки» связали тесной дружбой русофобов из Greenpeaсе и ФБК Навального

«Совет Гринпис» — филиал крупнейшей международной организации в России — до сих пор у нас в стране не считается иностранным агентом, хотя, по мнению многих предпринимателей и законодателей, это в корне неправильно. Еще в 2018 году Федеральное агентство новостей писало о том, что ряд регионов страны поддержал инициативу архангельского депутата Александра Дятлова о включении экологической организации Greenpeace в реестр некоммерческих организаций, имеющих зарубежные источники финансирования. ФАН решило проследить, сменила ли организация своих спонсоров и какое отношение она имеет к оппозиции.

Достижения

Ни для кого не секрет, что Гринпис — это организация, которая в основном лоббирует интересы одних промышленных компаний (спонсоров), нападая на конкурентов. Конкретной помощи природе и экологии от нее ждать, судя по всему, не приходится. Зачастую организация приписывает себе решения, принятые правительством государства.

Например, в 2015 году министерство природы предложило ряд поправок в законодательство, касающихся нефтедобывающих отраслей, и вынесло их на рассмотрение в Государственную думу, однако на своем сайте Гринпис сообщил, что это их заслуга. Компания «Лукойл-Коми» заменила в 2016 году 241 километр нефтепроводов в целях предотвращения разливов. Гринпис опять представил это как свое достижение.

В середине нулевых правительство страны изменило маршрут строительства нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», который должен был проходить рядом с Байкалом. Опять Гринпис ставит это в собственную заслугу.

По сути, организация работает как СМИ, которое информирует различные ведомства о том или ином нарушении. То же самое делают и реальные средства массовой информации, но они не преподносят это как личную заслугу и не просят пожертвования на «борьбу». Гринпис — это международный проект по вытягиванию денег у доверчивых людей на собственное содержание.

Отчетность

Гринпис в России находится в особом статусе. Это можно увидеть из последней отчетности за 2018 год. Всего на счета отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» поступило имущественных взносов и пожертвований на сумму 268 077 394 рублей. Из них 34 597 608 рублей — пожертвования от физических лиц, 750 176 — от некоммерческой организации «Умвелтштифтунг», 35 729 610 рублей — от Гринписа Нидерландов, 197 000 000 — от фонда «Стихтинг Гринпис Каунсил». То есть минимум 87% всех денег поступило из-за рубежа. При этом Гринпис не является иностранным агентом, а работает как СМИ, чаще всего против интересов России, хотя и отрицает всякую политизированность.

Например, выступает против строительства «Северного потока — 2», который будет доставлять самый экологически безопасный газ из России в Европу. По мнению Гринписа, компания Nord Stream 2 AG, проводящая строительство, полностью разрушила Кургальский заповедник. Вот что Гринпис писал на своем сайте.

«В финансировании «Северного потока — 2» участвует австрийская нефтегазовая компания OMV. Гринпис Центральной и Восточной Европы требует от OMV отказаться от участия в этом опасном проекте».

И что это, если не вмешательство в государственные дела России и коммерческие дела австрийской компании? Свою борьбу Гринпис довел до суда, который проиграл.

История с ввозом радиоактивного урана, раздутая Гринписом на днях, была придумана ради собственного пиара и наезда на одну из крупнейших корпораций страны — Росатом. Вот что позднее написало издание «Журналистская правда».

«Не так давно в российских СМИ пошла волна «радиофобии» на основании того, что на одно из предприятий Ростеха пошли партии обедненного урана от немецкого подразделения европейской компании URENCO».

Авторы информационной волны даже не смутились, что уран-то был обедненный, а значит, по определению не радиоактивен, пишет «Геоэнергетика».

История началась с заметки «Wieder Atommülltransporte nach Russland» («И снова ядерные отходы транспортируются в Россию») в немецком издании zdf.de, вышедшей 22 октября. В заголовке нет ни слова про радиоактивность. Отправитель указан — это компания URENCO в Германии, занимающаяся обогащением урана в городе Гронау. Экспорт обедненного урана из Германии законом не запрещен, говорится в заметке.

То есть гринписовцы взяли небольшую нейтральную заметку в западном издании, переврали ее, прикрепили мнение эксперта с сомнительной репутацией Владимира Сливяка, чья организация признана иноагентом, и сляпали «бомбу», которая сдулась, не успев разорваться.

Расходы

Так на что же тратит свои деньги Гринпис в России? Согласно все той же отчетности, расходы на целевые мероприятия в 2018 году составили 200 860 000. Из них социальная и благотворительная помощь составила 1 568 000 рублей, на конференции — 2 978 000, 196 134 000 — на иные мероприятия и 29 388 000 — на содержание самого аппарата, командировки, содержание зданий и так далее. При этом сколько конкретно было выделено, к примеру, на спасение нерп, неизвестно. Правильно, им это не нужно, так как это мероприятие очень затратное. Так как в том же Петербурге этим занимается ГУП «Водоканал», именно они запустили в 2013 году проект «Помогаем ластоногим». В их центре тюленята и нерпята, попавшие в трудную ситуацию, проходят реабилитацию и затем выпускаются на волю.

Какие конкретно деньги были выделены из этой суммы на спасение редких видов растений, животных, на экологические проекты, тоже неизвестно. Гринпис «светится» везде, где есть громкое имя вроде «Роснефти» или «Газпрома». Но их реальная деятельность абсолютно непонятна.

С 2012 года в Арбитражном суде зарегистрировано лишь одно обращение ОМННО «Совет Гринпис» к ЗАО «Делартек». Однако никакого отношения иск к экологии или природе не имеет. Это просто взыскание долга и пени с субарендатора за снимаемое помещение. Просто шкурный интерес.

Связи

Все это делает организацию в России схожей с другой компанией, тоже некоммерческой и тоже живущей на иностранные деньги, которые платят за то, чтобы они пытались мешать развиваться России (к счастью, безуспешно). Гринпис, как и ФБК, практикует привлечение несовершеннолетних в свою борьбу к митингам, пикетам и так далее, а то и откровенно террористическим и пиратским актам — достаточно вспомнить «Арктик Санрайз».

Ну, в общем, это неудивительно, организации действительно связаны. Юристами. Прилетев из Италии, где отдыхала на донаты сторонников Навального, Любовь Соболь побежала на встречу. И выложила с нее фотографию в соцсети с подписью «Любимая подруга-красавица. Так фото с сегодняшней утренней встречи понравилось, что решила выложить».

Любимой подругой оказалась Веда Кошовская, помощник руководителя энергетического отдела Гринписа по правовым вопросам. Веда и Любовь вместе учились в МГУ. Правда, Веда — более квалифицированный юрист. В отличие от Любови, ей не нужно на каждом шагу кричать о том, что у нее красный диплом. Веда — кандидат юридических наук.

Но сути это не меняет — Веда Сергеевна, как и Любовь Эдуардовна, с удовольствием воспользовалась своим правом на образование за счет государства, чтобы потом применять знания против того самого государства. Более того, Кошовская еще и деньги неплохие получала за это самое образование. В 2010 году, еще будучи студенткой, Веда выдвигалась в депутаты Одинцовского района и тогда же опубликовала свою декларацию. Вот она: академическая стипендия — 8 140 руб., социальная стипендия — 19 800 руб., ректорская надбавка — 11 200 руб., материальная помощь — 12 104,15 руб. То есть 51 244, 15 рубля. Доход обычных студентов в то время не превышал 15 000 за год. Если академическая стипендия и ректорская надбавка заслужены ей самой, то львиную долю денег — социальные выплаты и материальную помощь — государство давало девочке за то, что она из многодетной семьи. И ее не смущало, что деньги, даже не работая, она получает в том числе и из налоговых отчислений «Газпрома».

То есть применяется старая схема оппозиционеров и иноагентов: получил образование за счет государства, получил все положенные льготы (многих из которых нет в «продвинутых» западных странах), а потом начинаешь ругать это самое государство, получая за это денежки от иностранных спонсоров. Ничего личного — просто бизнес.