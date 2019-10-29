Зеленскому посоветовали «вкладывать мозги» в развитие Украины, а не сравнивать ее с Apple

Apple — это не живой организм, а технологии, которые изобретал человек, отметил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, комментируя сравнение путей развития американской IT-компании и украинского государства.

Украинский президент Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе сравнил путь Украины с историей успеха американской компании Apple, которая начинала свой путь в гараже.

«Сегодня наша страна, Украина, стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз», — заявил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что после «самой темной ночи» всегда «приходит очень яркий восход». По его словам, страна начинать «вставать на ноги» и развиваться. По словам Алексея Журавко, сравнение компании Apple с целой страной неуместно, а особенно странно это слышать от такого политика, как Владимир Зеленский.

«Apple — это не живой организм, а технологии, и изобретал их человек. Как можно это сравнивать, если сегодня правительство в лице президента и парламента не вкладывает свои мозги в развитие страны. Мне кажется, что у президента Зеленского просто крыша съехала. Нельзя половой орган равнять с пальцем, это несопоставимые вещи», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если бы Зеленский рассказал, как и в чем будет меняться Украина, то можно было бы понимать такие стремления, полагает политик. Но сейчас это унизительно, когда «живой организм, страну» равняют с каким-то компьютером.

«Можно было бы сравнить с собственником, который изобрел Apple, но он вложил свои мозги. Поэтому это сравнение ни к чему. Зеленский уже один раз рассказывал, что страна будет в смартфоне. Однако страна сейчас в нищете и брехне. При этом он говорил, что принесет мир в страну, но не сделал этого. Можно сказать, что страна в брехливом смартфоне», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее Зеленский назвал главную цель Украины. Как он отметил, Украина обязана прекратить просить помощи у международных партнеров, в том числе Европейского союза (ЕС), Киеву необходимо реализовывать проекты на паритетных началах с партнерами.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что киевские власти надеются получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС до конца текущего года.