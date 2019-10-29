ЦПВС опроверг сообщения об обстреле российских военных на границе Сирии и Турции

Дамаск, 29 октября. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг сообщения об обстреле российской военной полиции на пункте перехода «Дербисия» на сирийско-турецкой границе.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что ни о каком обстреле с турецкой стороны речи не идет и информация, распространяемая в социальных сетях об этом не соответствует действительности.

«29 октября при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода «Дербисия» рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства», — уточнил он.

В результате никто из российских военнослужащих не пострадал, техника также не получила никаких повреждений. Кроме того, в ЦПВС подчеркнули, что инцидент никак не повлиял на встречу подраздаления с представителями турецкой стороны. Она прошла в плановом режиме.

«Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны», — заключили в ведомстве.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что в населенном пункте Дербасия в сирийской провинции Хасака патруль российской военной полиции якобы попал под обстрел неизвестных боевиков. Корреспондент информационного агентства «САНА» заявил, что в результате обстрела были ранены шесть сирийских граждан.

Параллельно с этим, медиаисточники, связанные с вооруженными бандформированиями курдов, начали распространять видео с места событий, при этом утверждая, что обстрел якобы производился с турецкой стороны. Все это боевики делали с одной целью: раскрутить очередной «вброс» для того, чтобы подорвать обстановку на севере САР. До этого курдские террористы бездоказательно обвинили Анкару в якобы использовании химического оружия, и все ради того, чтобы натравить США на Турцию в Сирии. Посол Турции в Москве Мехмет Самсар сегодня заявил, что Анкара отвергает эту клевету.

«Мы уже объявляли по различным случаям, у вооруженных сил Турции нет химического и другого запрещенного оружия», — подчеркнул он.

Напомним, 9 октября Турция начала проводить антитеррористическую операцию против курдов на северо-востоке Сирии. Боевики сотрудничают с запрещенной в РФ группировкой ИГ1, притесняют суннитов на восточном берегу Ефрата, а также принимают активное участие в воровстве сирийской нефти. Всяческую поддержку курдам оказывали США, при этом заявляя, что в Сирии американские военные находятся именно для борьбы с терроризмом.

22 октября президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому в течение 150 часов курдские формирования должны отойти границы созданной Анкарой буферной зоны безопасности. Этот процесс контролировала российская военная полиция и сирийские пограничники. После этого военные РФ вместе с подразделениями армии Турции начали проводить патрулирование границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.