Сбежавший из России участник беспорядков 27 июля объявлен в международный розыск

Москва, 29 октября. Следственный комитет РФ объявил в международный розыск участника беспорядков 27 июля Айдара Губайдулина, который бросил бутылку в полицейского, а после покинул страну, находясь под подпиской о невыезде. Об этом во вторник заявила официальный представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича», — отметила она.

По словам адвоката Максима Пашкова, Басманный суд во вторник рассмотрит вопрос о заочном аресте подозреваемого.

Напомним, что 27 июля в Москве прошел незаконный митинг в поддержку самовыдвиженцев, которых сняли с выборов в Мосгордуму за массовые нарушения. Акция в скором времени переросла в беспорядки, во время которых Губайдулин, как установило следствие, швырнул бутылку в полицейского. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что акции были спланированы заранее для срыва единого дня голосования и дискредитации правоохранительных органов, государственных институтов и избирательной системы России.

Как стало известно, организаторы незаконного митинга привлекли для участия в акции провокаторов из разных регионов. Некоторые из них предприняли попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов и были задержаны.