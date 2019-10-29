Ученые назвали наиболее вредный продукт для здоровья человека

Оксфорд, 29 октября. Мясо оказывает наиболее негативное воздействие на окружающую среду и организм человека, провоцируя риск преждевременной смерти. К такому выводу пришла англо-американская группа ученых.

Исследователи из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на организм человека и окружающую среду. В рамках анализа они ввели индекс AREI, показывающий среднее относительное воздействие в расчете на порцию по пяти экологическим показателям.

Оказалось, что продукты питания, которые связаны со значительным снижением риска смертности, также показали низкое усредненное воздействие на окружающий мир. В качестве примера эксперты назвали злаки, фрукты, овощи и орехи — индекс AREI меньше четырех единиц на порцию.

«Самый высокий AREI у необработанного красного мяса — 73 единицы на порцию, обработанного — 37», — указывается в итогах работы группы ученых.

Примечательно, что напитки с высоким содержанием сахара влияют на окружающую среду на уровне AREI 0,95.

Исследователи посоветовали жителям регионов, где стремительно растет потребление продуктов, вредных для организма человека и окружающей среды, перейти с мяса на злаки, бобы, рыбу и другие более полезные продукты.

Ранее российский диетолог Елена Соломатина предупредила, что куриный бульон, вопреки общепринятому мнению, полезен не для всех. По ее словам, крепкий отвар на мясе птицы не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от мочекаменной болезни, панкреатита и подагры.

При этом американские ученые рассказали, что употребление в пищу термически необработанных овощей влечет за собой негативные последствия для органа пищеварения. Оказалось, что сырые плоды уничтожают полезные бактерии, которые участвуют в процессе пищеварения и укреплении иммунной системы.