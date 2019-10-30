Делегация туристов из Франции прибыла в освобожденную Пальмиру

Дамаск, 30 октября. Делегация иностранных туристов совместно с представителями средств массовой информации продолжают прибывать в исторический город Пальмира после его освобождения от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство1». Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Туристическая группа, состоящая из граждан Франции, посетила древний город Пальмира, чтобы своими глазами увидеть последствия действий террористов, направленных против истории и цивилизации этого города.

Кроме того, делегации удалось посмотреть на наиболее важные археологические и исторические места, которые чудом уцелели во время оккупации города незаконными вооруженными группировками.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это далеко не первая делегация иностранных туристов в древнюю Пальмиру. За последний год жители Европы и США все чаще прибывают в регион, полностью безопасный после ухода боевиков и прихода сирийской правительственной армии.

Напомним, что с мая 2015 года боевики удерживали Пальмиру на протяжении десяти месяцев, после чего город был освобожден сирийской армией при поддержке российской авиации. В декабре 2016 года террористические группировки снова атаковали и захватили Пальмиру, разрушив часть важных памятников. Весной 2017 года сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации в очередной раз отбила Пальмиру, не позволив вооруженным формированиям уничтожить весь город.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из Дании, Великобритании и Нидерландов посетили Пальмиру, несмотря на сильные осадки в виде дождя. Делегация сделала все возможное, чтобы совершить культурную поездку по археологическому району, который они считают «музеем под открытым небом». По их словам, этот город «по-прежнему является настоящей радостью для туристов и любителей искусства из-за древних исторических памятников».

1 Организация запрещена на территории РФ.