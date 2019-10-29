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Шойгу назвал базу России в Армении гарантом стабильности на Кавказе

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Шойгу назвал базу России в Армении гарантом стабильности на Кавказе

Ереван, 29 октября. Российская военная база, расположенная на территории Армении, является гарантом стабильности на Кавказе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Шойгу сообщил, что во вторник проинспектировал 102-ю российскую военную базу в Армении.

«[102-я военная база РФ в Армении] является гарантом стабильности в Кавказском регионе, — подчеркнул Шойгу. — База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности».

По словам российского министра, Армения является союзником и ключевым партнером России в Закавказье. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что организовано тесное взаимодействие генеральных штабов двух стран, также осуществляется совместное планирование.

Шойгу также отметил нарастающие темпы взаимодействия России и Армении. Он предложил утвердить план двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, который включает в себя более 60 совместных мероприятий.

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Источник: ТАСС
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