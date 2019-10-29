Михалкова объяснила свой уход из шоу «Уральские пельмени»

Москва, 29 октября. Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила, что покинула юмористический проект после того, как поняла, что в его рамках «достигла потолка».

Артистка призналась, что шла к этому решению и обдумывала все «за и против» около полугода.

«Для актера главный враг — творческая стабильность. Играть по накатанной, оставаться заложником одного образа — прямой путь к печальным самоповторам и забвению», — рассказала Михалкова.

Звезда шоу добавила, что «переросла» проект. Коллеги, по ее словам, предлагали варианты, просили остаться, но девушка планы не поменяла.

«В мыслях я была уже далеко», — сказала артистка.

По ее словам, сейчас она работает над собственным шоу с «интеллигентным юмором» и снимает кулинарную передачу.

«График расписан на недели вперед. Жизнь кипит!» — заключила она.

Михалкова присоединилась к коллективу «Уральских пельменей» в 2009 году. Кроме работы над передачей, выходящей на телеканале СТС, девушка активно принимала участие в различных общественно значимых мероприятиях в Свердловской области, в том числе православного характера.

Артистка приняла решение перебраться из Екатеринбурга в Москву. На странице в Instagram Михалкова призналась, что столица открыла для нее новые возможности.

Генеральный директор шоу Евгений Орлов отметил, что коллектив с большим пониманием отнесся к решению Михалковой заняться личной и общественной жизнью.

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